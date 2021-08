Hamilton exige le remboursement des fans pour un GP de trois tours · .

Lewis Hamilton pense que la FIA a effectué trois tours sous la voiture de sécurité juste pour satisfaire aux obligations contractuelles et affirme que les fans qui ont assisté au Grand Prix de Belgique méritent d’être remboursés après l’arrêt de la course après trois tours complets sous la voiture de sécurité.

Les fans ont attendu plus de trois heures sous une pluie constante pour que le Grand Prix de Belgique commence finalement, mais malgré le départ officiel de la course sous Safety Car, la course a été suspendue au quatrième tour avant que le contrôle de course ne confirme qu’elle ne reprendrait pas.

Comme la course avait satisfait à l’exigence minimale de deux tours pour l’attribution d’un demi-point, Hamilton s’est classé à la troisième place. Hamilton dit que les fans qui ont assisté à la course devraient être remboursés du prix de leurs billets pour la journée.

“Eh bien, tout d’abord, je suis vraiment désolé pour les fans aujourd’hui”, a déclaré Hamilton.

“Évidemment, ce n’est la faute de personne avec ce temps, mais les fans ont été incroyables aujourd’hui, juste pour rester avec nous tout ce temps et tenir le coup pour une course potentielle.”

Hamilton dit qu’il pense que le contrôle de course a renvoyé les pilotes pour effectuer des tours sous la voiture de sécurité uniquement pour satisfaire l’exigence minimale pour que la course compte en vertu des obligations contractuelles.

« L’argent parle », a déclaré Hamilton. « Et c’était littéralement les deux tours pour commencer la course – tout est un scénario d’argent. Donc tout le monde a son argent.

“Je pense que les fans devraient récupérer les leurs aussi parce que, malheureusement, ils n’ont pas pu voir ce pour quoi ils sont venus et ont payé.”

La direction de course a tenté de prendre le départ de la course à deux reprises avant d’abandonner les deux tentatives en raison de la visibilité dangereusement faible causée par les embruns des voitures sur le circuit mouillé. Hamilton a qualifié les conditions de « catastrophe ».

« J’adore courir sous la pluie, mais aujourd’hui, c’était autre chose, a dit Hamilton. « Vous ne pouviez vraiment pas voir la voiture devant vous. Il y a eu de l’aquaplaning. Ce n’était malheureusement qu’une catastrophe sur la bonne voie.

Vous ne pouviez pas vraiment voir – comme à cinq mètres devant vous, la voiture disparaissait, il était donc très difficile dans les lignes droites de savoir où se trouvait ce feu clignotant. Vous ne pouviez même pas aller à fond parce que vous ne saviez pas à quel point de la piste ils seraient.

« C’est dommage car, bien sûr, je voulais courir et je pense que cela aurait pu être une bonne course s’il n’avait pas plu si fort.

