Hamilton fait l’éloge du ” précédent ” des stewards, Verstappen n’est pas d’accord · .

Lewis Hamilton a salué la décision des commissaires sportifs d’accorder à Max Verstappen une pénalité de trois places sur la grille pour l’accident qui a exclu les deux pilotes du Grand Prix d’Italie.

Mais le pilote Red Bull a déclaré qu’il n’était pas tout à fait d’accord avec la décision et maintient que la collision entre les deux était un incident de course.

La paire s’est emmêlée à la chicane Rettifilo alors que Verstappen tentait de dépasser Hamilton. Les stewards ont décidé que Verstappen n’était jamais assez loin aux côtés de Hamilton pour que le pilote Mercedes soit obligé de lui laisser de l’espace.

La nouvelle du penalty de Verstappen a éclaté alors que Hamilton s’adressait aux médias à Monza dimanche soir. Le champion du monde a déclaré qu’il avait l’intention d’examiner de près la décision des commissaires.

« Si tel est le résultat, alors je suis finalement fier des commissaires sportifs », a-t-il déclaré.

« J’ai besoin de temps pour vraiment y réfléchir, mais je pense que cela crée définitivement un précédent et je pense qu’il est important pour nous d’aller de l’avant pour la sécurité des pilotes que des règles strictes soient mises en place. J’attendrai de parler à l’équipe pour savoir ce que dit le rapport.

Avant que le verdict ne soit rendu, Hamilton a déclaré que la F1 devait s’assurer que les pilotes comprennent quand ils devraient laisser de la place à leurs rivaux.

“Nous tous, conducteurs, nous sommes à la limite”, a-t-il déclaré. « Lorsque nous aurons la ligne intérieure, chaque pilote, passé et présent, essaiera de conserver sa position.

« Bien sûr, lorsque vous êtes roue à roue dans un virage et que la voiture est toujours à côté de vous roue à roue à l’extérieur, vous devez éventuellement céder et donner de l’espace supplémentaire. Quand la voiture n’est pas devant vous, il y a une règle de connaissance selon laquelle le conducteur qui est devant, c’est son coin et finalement le conducteur doit céder.

“Je pense vraiment que nous devons examiner cela et nous assurer que les bonnes décisions sont prises”, a-t-il ajouté. “Personne ne veut voir quelqu’un se blesser et si nous pouvons mettre en place de meilleurs protocoles, nous pourrons peut-être éviter ce genre de choses à l’avenir.”

Cependant Verstappen a contesté le verdict des commissaires sportifs et sa pénalité. “Je ne suis pas entièrement d’accord avec la pénalité car je pense qu’il s’agit d’un incident de course”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié par son équipe.

“C’est très malheureux ce qui s’est passé aujourd’hui, mais nous sommes tous les deux des professionnels et nous allons donc passer à autre chose.”

