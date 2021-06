Hamilton fait œuvre de pionnier pour créer un sport plus diversifié

Le champion inaugural de la série W, Jamie Chadwick, a félicité Lewis Hamilton pour son travail visant à faire du sport automobile un «sport plus diversifié.

Hamilton a été un militant antiraciste vocal, faisant pression sur le sport la saison dernière pour qu’il fasse une déclaration, tout en créant la Commission Hamilton.

Avec certains de ses collègues pilotes, le septuple champion du monde a continué de se rapprocher des courses cette saison, alors qu’il a également appelé à davantage d’opportunités pour les femmes dans le sport automobile.

S’exprimant avant le début de la saison 2021 des W Series, qui débute en Autriche ce week-end, Chadwick a déclaré que les actions de Hamilton étaient « fantastiques ».

“Ce que Lewis fait est fantastique”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse PA. «Il est un pionnier pour créer un sport plus diversifié et c’est à tous les niveaux.

« C’est donner à des gens comme moi et d’autres des opportunités que nous n’aurions certainement pas eues autrement.

“Ce que la série W a fait est très impressionnant car ils ont professionnalisé le sport automobile féminin du jour au lendemain – ce qui, si vous le comparez à n’importe quel autre sport, est du jamais vu.

« La course automobile est un monde tellement dominé par les hommes et nous avons besoin de plus en plus de filles qui s’impliquent, qui gravissent les échelons et le rendent plus diversifié au plus haut niveau. La série W aspire à le faire.

Depuis qu’elle a remporté le championnat W Series 2019, Chadwick a participé au championnat d’Asie de F3, au championnat d’Europe de Formule régional et à l’Extreme E. Elle est également pilote d’essai avec Williams.

La saison 2020 des W Series a été annulée en raison de COVID-19, la campagne 2021 se déroulant aux côtés de la Formule 1 lors de huit week-ends de course cette année.