Hamilton fait pression sur Verstappen au GP du Qatar

20/11/2021 à 16h36 CET

Lewis Hamilton Il a ajouté sa quatrième pole position de la saison au GP du Qatar, qui débutera demain à 15h00 et qui s’ouvre ce week-end au calendrier. L’Anglais a une occasion en or de réduire l’écart avec Max Verstappen, qui partira à côté de lui sur la première ligne de la grille et qui mène le championnat avec 14 points d’avance à trois courses de la fin.

Le champion, qui vise son huitième titre, a dominé les qualifications avec autorité, réalisant le meilleur temps des trois manches et ajoutant la 102e pole de sa carrière sportive. Hamilton Il n’était pas le plus rapide en qualifications depuis le GP de Hongrie et ce résultat ajoute encore plus d’excitation à un Grand Prix qui peut être crucial pour l’issue du Championnat du Monde le plus serré de la dernière décennie.

Combattez jusqu’à la limite

Tout le week-end est disputé avec la morbidité du combat qu’ils ont eu Hamilton et Verstappen la semaine dernière au Brésil et la décision finale de la FIA de ne pas rouvrir l’enquête pour la manœuvre qu’il a commise Max en expulsant Lewis de la piste au 48e tour à Interlagos. Le championnat s’est réchauffé, avec une démonstration de nerfs et de mauvaises manières entre Horner chrétien (Red Bull) et Totto wolff (Mercedes) et demain nous verrons un autre événement sur une piste qui accueille pour la première fois un grand prix de Formule 1.

Le départ est présenté comme l’un des moments forts de la course, car de sérieuses difficultés sont attendues pour dépasser, avec un seul point pour activer le DRS, de la saleté en sortant de la ligne optimale et des zones très sinueuses, bien que l’énorme dégradation des pneus provoque un minimum de deux arrêts aux stands à estimer. Le départ qui précède une longue ligne droite et le pitbox seront les moments clés pour gagner des positions, sauf erreur de pilotage ou panne technique.

Le meilleur temps d’Alonso

La bataille pour la quatrième place, avec Sergio Perez disparu tout le week-end avec la deuxième Red Bull, cela a été très excitant, avec six pilotes qui se sont battus pour une place au deuxième rang, un honneur qui a finalement été pour les Français Pierre Gasly. Fernando AlonsoDe son côté, il s’est qualifié cinquième, soit le meilleur résultat sur la grille depuis son retour en F1 cette année avec Alpine.

Il mérite également une mention distincte Carlos Sainz, qui débutera la course septième avec les mêmes pneus – médiums – que les trois premiers, ce qui peut allonger le premier arrêt au stand. Le madrilène, qui a marqué douze grands prix consécutifs, termine sa première saison avec Ferrari d’une manière exceptionnelle et a surpassé à Losail avec confiance en lui. Leclerc, qui a été coupé dans le deuxième lot.

Q1 : Égalité maximale

Égalité maximale entre les trois premiers, avec Hamilton en tête devant Verstappen et Bottas. La différence entre eux était d’une seconde, donc tout était ouvert sur une piste qui s’améliorait de minute en minute. Le trafic a conditionné le premier cut de qualification, dans lequel Sainz a terminé quatrième et Alonso, sixième. Les cinq premiers éliminés étaient, dans cet ordre, Raikkonen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher et Mazepin.

Q2 : Pérez, éliminé

Hamilton Il s’est, une nouvelle fois, classé premier lors de la première des deux tentatives du deuxième tour, devant Verstappen et Bottas, confirmant sa domination lors de la dernière tentative. Les différentes stratégies pneumatiques pour le départ, avec les voitures les plus puissantes utilisant le caoutchouc moyen, ont mis l’excitation dans cette qualification, dans laquelle seules la Mercedes, une Red Bull et la Ferrari de Carlos Sainz Ils se sont placés sur la grille avec un pneu qui leur garantit, a priori, une course à deux arrêts. Perez, contre vents et marées Balade, Leclerc, qui avec des gommes souples a eu moins de temps que Carlos, Ricciardo et Russell sont tombés dans cette deuxième coupe.

Q3 : Alonso, cinquième

Au moment de vérité, avec Hamilton Favori d’après ce qui a été vu dans les paris précédents, le Britannique a rempli les pronostics et a signé le meilleur temps, avec à nouveau Verstappen entre les deux Mercedes. Alonso et Sainz ont été dépassés par Gasly, quatrième. Tout était en jeu lors de la dernière tentative, même si Hamilton a été présenté comme le candidat principal. Lewis a frappé la table avec un tour sans faute, établissant un extraordinaire 1: 20,8, quatre dixièmes plus vite que Verstappen, deuxième et six plus vite que Bottas. Une piqûre de gazeuxAprès avoir cassé un morceau de l’aileron avant sur un piano, c’est la raison pour laquelle certains pilotes n’ont pas pu améliorer leurs temps dans une séance au cours de laquelle Fernando Alonso a terminé cinquième et Sainz, septième, dépassé à la dernière minute par Norris.