Hamilton fait « probablement » pression pour garder Bottas

On pense que Lewis Hamilton exerce « probablement » une pression sur Mercedes pour que Valtteri Bottas reste satisfait du statu quo de l’équipe.

C’est selon l’ancien mécanicien McLaren Marc Priestley.

Mercedes s’est dirigé vers les vacances d’été avec Toto Wolff, affirmant qu’il utiliserait ce temps pour examiner sa composition de 2022.

Alors que Hamilton est déjà engagé dans l’équipe, signé pour deux saisons supplémentaires, son coéquipier n’a pas encore été décidé avec Bottas et le protégé de Mercedes George Russell dans le mix.

Les deux candidats ont bouclé la première moitié de la saison dans des styles contrastés avec Bottas provoquant un accident de plusieurs voitures au départ du Grand Prix de Hongrie tandis que Russell empochait ses premiers points en tant que pilote Williams.

Cette erreur peut être ce qui fait basculer le vote, dit Priestley, même si Hamilton fait pression pour garder le Finlandais.

Il a déclaré à son podcast: «Honnêtement, je ne suis pas sûr qu’ils aient encore pris cette décision. C’est difficile.

“Il y a probablement une pression interne de Lewis pour garder Valtteri, juste pour garder – pas parce que je pense qu’il craint George Russell – mais pour garder le statu quo.

“C’est un système qui a fonctionné pendant des années, ils ont eu beaucoup de succès en équipe.

“Mais du point de vue de Mercedes, ils penseront à un peu plus long terme et George Russell ressemble sans aucun doute à l’avenir pour eux.

“Peut-être que le faire monter dans la voiture maintenant, avoir un an ou deux aux côtés de Lewis, sera le moyen idéal de passer le relais lorsque Lewis finira par l’appeler un jour, et en théorie, Russell pourrait être celui qui le prendra. dans le futur.

«Je pense qu’ils prendront la décision pendant la pause estivale. S’ils communiquent cela au reste du monde à la fin de la pause, nous le saurons sous peu.

“Malheureusement, Valtteri a commis un certain nombre d’erreurs coûteuses au cours des deux dernières années et si vous les additionnez, vous devez dire que George pourrait être un meilleur espoir du point de vue des performances.”

Wolff, cependant, a déjà déclaré que Hamilton n’essayait pas d’influencer la décision dans un sens ou dans l’autre.

Quant à savoir où Bottas pourrait se retrouver, son manager Didier Coton était dans le paddock du GP de Hongrie où Fred Vasseur a été aperçu “au moins 10 fois” avant l’hospitalité Mercedes.

Alfa Romeo envisage également sa composition 2022 avec des rumeurs suggérant que Kimi Raikkonen a terminé, l’homme de 41 ans songe enfin à prendre sa retraite.

Interrogé à ce sujet, Priestley a déclaré: “Je pense qu’il est probablement frustré, non seulement parce que l’équipe a commis un certain nombre d’erreurs, mais il fait partie de ces gars qui sont frustrés par les erreurs des autres, et il a fait certaines de ses propre aussi.

« Mais courir là où il est sans réelle progression, c’est plus qu’il est vers le fond de la grille, mais l’équipe qui ne montre pas de signes de réelle progression sera quelque chose qui le frustre énormément.

« S’il peut progresser, si l’équipe peut avancer pendant une saison, je pense qu’il serait heureux de continuer. Mais je ne pense pas qu’il ait l’impression que cela existe.

«Et par conséquent, il est probablement frustré et pourrait ne pas continuer.

« Il se peut aussi que l’équipe décide qu’elle ne veut pas non plus continuer avec lui parce que ses résultats, avouons-le, n’ont pas été aussi solides que nous en avons l’habitude.