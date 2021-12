Hamilton ferme sur un autre record de Schumacher avec le premier « coup du chapeau » de 2021 – .

Pour la deuxième course consécutive, Lewis Hamilton a remporté la pole position, ce qui signifie que ses décomptes des deux augmentent au même rythme, à 103 chacun.

Mais il a également réalisé le tour le plus rapide – malgré un aileron avant qui avait pris deux coups – et a donc réussi son premier « coup du chapeau » de la saison 2021. Son dernier est venu à Autodromo do Algarve en 2020.

Hamilton s’est donc rapproché de deux des rares records majeurs restants de Michael Schumacher qu’il n’a pas encore battus. Le décompte de 77 tours les plus rapides de Schumacher est encore loin des 59 de Hamilton. Mais c’était le 19e « coup du chapeau » de Hamilton, le laissant à seulement trois de la marque de Schumacher. Un seul autre pilote a atteint les deux chiffres : Jim Clark, avec 11.

Il s’agissait de la troisième victoire consécutive d’Hamilton et elle survient à un moment critique. Il y a trois courses, il devançait son rival au championnat Max Verstappen de 19 points et était dangereusement proche du « point de basculement » au-delà duquel il ne pouvait plus s’assurer du titre simplement en battant le pilote Red Bull pour remporter la victoire.

Fittipaldi a remporté le combat pour le titre en 1974. Le trio de victoires d’Hamilton a égalisé le score de manière sensationnelle entre les protagonistes du championnat. Ce scénario passionnant est extrêmement rare : une seule fois au cours des 71 ans d’histoire du championnat du monde, les deux premiers du championnat sont arrivés à la course finale à égalité de points.

C’était en 1976, lorsque le futur champion Emerson Fittipaldi (McLaren) et Clay Regazzoni (Ferrari) ont terminé premier et deuxième de l’avant-dernière course à Mosport, ce qui signifie qu’ils sont arrivés au niveau final de Watkins Glen avec 52 points. Ils ont été rejoints par un troisième concurrent, Jody Scheckter (Tyrrell), à sept points de retard à l’époque où une victoire en rapportait neuf.

Fittipaldi a remporté le titre en terminant quatrième, n’ayant jamais été dirigé par aucun de ses rivaux. Tragiquement, la finale de la saison 1974 a également vu la mort du pilote Surtees Helmuth Koinigg au neuvième tour de la course.

Aucune saison ne s’est jamais terminée avec les deux meilleurs pilotes (ou équipes) au niveau des points. Dans tous les scénarios où cela pourrait arriver ce week-end, Verstappen remportera le titre. La décision de points la plus proche dans un combat de championnat a eu lieu en 1984, lorsque Niki Lauda a battu son coéquipier de McLaren Alain Prost pour le titre par un demi-point.

La course de dimanche était la troisième d’affilée où Hamilton a gagné avec Verstappen deuxième, et la 12e fois qu’ils ont rempli les deux premières places des 21 courses jusqu’à présent cette année. Cinq d’entre eux se sont produits lors des cinq dernières courses.

Ocon a raté le podium de 0,102 secondeAvec un tour de 1’27,511 pour la pole position, Hamilton a établi une vitesse moyenne de 253,984 km/h autour du nouveau circuit de la corniche de Jeddah, ce qui en fait la deuxième piste la plus rapide du calendrier F1 après Monza. C’était plus de 10 km/h plus rapide que les tours que nous avons vus à Spa, où seuls les essais se sont déroulés sur le sec, et à 8,1 km/h de la pole position de Monza cette année.

Cela aurait pu être encore plus rapide : Verstappen était en bonne voie pour boucler environ trois dixièmes de seconde plus vite lorsqu’il a chuté dans le dernier virage. En l’état, Hamilton a égalisé le score entre eux à neuf tous en pole position.

Verstappen a mené la majeure partie de la course, comme cela a été une caractéristique de cette saison. En effet, même si Hamilton mène à chaque tour et remporte le titre ce week-end, Verstappen aura tout de même mené plus de deux fois plus de tours que lui cette année.

Valtteri Bottas a privé Esteban Ocon de son troisième podium par un dixième de seconde. Au lieu de terminer troisième pour la première fois de sa carrière en F1, le pilote Alpine a terminé quatrième pour la première fois.

A une course de la fin, les batailles qualificatives intra-équipes (basées sur des séances régulières, pas sur des courses de sprint) sont réglées partout sauf en Alpine. Si Ocon a surpassé Fernando Alonso, comme il l’a fait le week-end dernier, la paire terminera la saison à égalité à 11 points. Considérant qu’Alonso a conclu une campagne sans défaite contre son ancien coéquipier Stoffel Vandoorne la dernière fois qu’il s’est rendu à Yas Marina pour un grand prix, c’est une performance respectable d’Ocon.

Gasly a dominé Tsunoda en qualificationsPierre Gasly et Mick Schumacher pourraient boucler une saison parfaite contre leurs coéquipiers respectifs, Yuki Tsunoda et Nikita Mazepin. Cependant, il convient de souligner que Schumacher n’a pas pu participer à deux séances de qualification en raison d’accidents lors des essais.

Mazepin est devenu le dernier des pilotes de cette année à boucler 1 000 tours de course. Cependant, il a enregistré un autre abandon lorsqu’il a été impliqué dans l’affrontement multi-voitures qui a déclenché la deuxième période de Safety Car.

À l’approche de sa dernière course, Kimi Raikkonen est en passe de terminer sa dernière saison de Formule 1 en tant que meilleur partant cette année de loin, à moins que Lance Stroll ne réussisse l’exploit de partir en dernier et de dépasser tout le monde au premier tour.

