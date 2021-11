Hamilton frappe avec une chute de cinq places sur la grille pour le GP du Brésil

La FIA a confirmé que Lewis Hamilton aura une pénalité moteur de cinq places pour le Grand Prix de Sao Paulo après avoir pris en charge un nouveau composant ICE.

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a déclaré qu’il avait reçu des informations selon lesquelles une autre pénalité moteur allait arriver à Hamilton – et cette information s’est avérée vraie lorsque les voitures ont pris la piste pour la première séance d’essais au Brésil.

Tout comme à Sotchi, Hamilton a installé un autre moteur à combustion interne sur son W12 avant le Grand Prix de Sao Paulo, ce qui équivaut à une baisse de cinq places.

Comme nous sommes en mode week-end de sprint au Brésil, où Hamilton termine en qualifications vendredi, c’est là qu’il commencera le sprint samedi. Sa pénalité n’entrera en vigueur que pour la course de dimanche et perdra cinq places par rapport à sa position finale au sprint.

C’est le cinquième élément ICE que Hamilton a pris cette saison.

Après avoir appris la dernière pénalité de grille de Hamilton, le patron de Red Bull Christian Horner ne se laissait pas emporter par la nouvelle.

« Cela ne change rien pour nous », a déclaré Horner à Sky F1 lors de la FP1.

«Nous devons juste faire le meilleur travail possible. Il y a quelques [bad] météo autour d’aujourd’hui, nous avons les qualifications plus tard, le sprint samedi et la course principale dimanche, et il est tout à fait compréhensible que Mercedes prenne stratégiquement une pénalité ici qu’ils n’encourront pas avant dimanche.

« Nous sommes juste concentrés sur nous-mêmes.

RUPTURE: Lewis Hamilton a une pénalité de cinq places sur la grille pour le #BrazilGP après qu’un nouvel ICE a été installé sur son W12. #F1 pic.twitter.com/RPMWV9p6mX – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 novembre 2021

De retour à la situation dans son ensemble, où Hamilton se retrouve à 19 points de Max Verstappen dans la course au titre, le septuple champion du monde ressent les efforts de Mercedes pour rester proche du Red Bull dominant à ce stade de la saison. sont sous-estimés.

Il a déclaré à Sky F1 : « Je pense que les gens sous-estiment à quel point nous avons bien fait, compte tenu du rythme qu’ils ont eu depuis le premier jour, depuis les difficultés que nous avons eues lors des tests avant la saison, en passant juste et en remportant cette première course ( à Bahreïn).

« Ensuite, nous avons eu quelques courses (Portugal et Espagne) où je ne pense pas qu’ils se soient optimisés et ont probablement fait plus d’erreurs qu’ils n’auraient souhaité.

« Je pense que nous avons fait du très bon travail, mais en fin de compte, nous n’avons pas été aussi rapides qu’eux la plupart du temps. »

