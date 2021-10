Hamilton : Frustré de ne pas avoir suivi mon instinct

Lewis Hamilton était mécontent d’avoir terminé cinquième au Grand Prix de Turquie 2021, estimant que son équipe avait fait preuve de prudence en choisissant de ne pas parier pour la troisième place avec des pneus usagés, mais se contentait de la cinquième en opposant leur pilote en fin de course.

Lors de la seconde moitié du Grand Prix à Istanbul Park, la plupart des pilotes s’étaient arrêtés à l’exception de Charles Leclerc et Hamilton qui étaient respectivement premier et quatrième. Ferrari a cligné des yeux en premier et a apporté son as, pariant un podium.

Mercedes a fait face à la même situation. L’équipe a appelé son pilote par radio, mais Hamilton était heureux de rester en dehors et il a continué comme autour de lui, les pilotes de pneus neufs devenaient progressivement plus rapides mais pas de manière significative. Hamilton s’est contenté d’opter pour un no-stopper avec dix à faire.

Mais Merc a également cligné des yeux et a amené son pilote pour de nouveaux inters, et un possible podium est allé mendier alors que l’équipe, si quoi que ce soit, a erré du côté de la sécurité, estimant que la cinquième place était la meilleure pour leur homme ce jour-là.

À la radio, après avoir émergé sur la bonne voie en cinquième position, Hamilton était en colère, disant à son ingénieur : « Putain, pourquoi as-tu abandonné cet espace ? » et quand on lui a parlé ensuite, il a simplement dit : « Laissez-moi tranquille ».

Immédiatement après la course, dans la plume médiatique, Hamilton était toujours vexé : « Je n’ai pas toutes les informations mais je pense que nous aurions dû rester en dehors, mon intuition était de rester en dehors et c’est ce que j’aurais dû faire.

« Donc, frustré de ne pas avoir suivi mon instinct, mais je travaille en équipe donc j’ai fait de mon mieux avec les conseils que je recevais.

« Je ne savais pas à l’époque [that I would lose two places] mais j’aurais dû supposer. Les pneus sont chauves, vous ne savez donc pas jusqu’où ils vont aller. Je n’étais pas si rapide à la fin là-bas, j’avais du mal avec une faible adhérence.

«Je pense qu’avec le recul, j’aurais probablement dû rester à l’extérieur ou entrer beaucoup plus tôt. Avec huit tours à faire, je n’ai pas eu le temps de passer par la phase de granulation », a ajouté Hamilton en expliquant la grosse baisse de performance des Inters lors du cycle thermique connu ce jour-là.

Le résultat signifie que Hamilton, qui menait Verstappen de deux points avant la course d’aujourd’hui, traîne désormais le pilote Red Bull de six points avec six courses à disputer dans le Championnat du monde de Formule 1 2021.

📻 « Nous n’aurions pas dû venir en homme » Alors que les tours s’épuisent et exécutent P5, Lewis Hamilton s’interroge sur la sagesse de piquer pour un nouvel ensemble d’inters #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/60FezdEXw7 – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021