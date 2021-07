Hamilton gagne après la chute de Verstappen au premier tour

in





Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone de manière dramatique après une collision au premier tour avec Max Verstappen qui lui a valu une pénalité de 10 secondes.

Alors que Hamilton partait deuxième sur la grille, il est entré en collision avec le poleman Verstappen à Copse tout en essayant de trouver son chemin, envoyant le Néerlandais dans la barrière.

Verstappen a ensuite été transporté à l’hôpital et le drapeau rouge a été sorti, tandis que Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir causé la collision.

Charles Leclerc a pris la tête à la suite de la chute après avoir dépassé Valtteri Bottas dans le premier tour, et a tenu jusqu’au 50e tour lorsqu’il a été dépassé par Hamilton en train de récupérer.

Leclerc a terminé deuxième, tandis que Bottas a pris la troisième place, mais ce sera l’incident entre Hamilton et Verstappen qui dominera la discussion autour de cette course pour les jours à venir.

Après le redémarrage du drapeau rouge, Leclerc a conservé son avance et a pu rester devant jusqu’au 30e tour, deux tours après Hamilton.

Le joueur de 36 ans a purgé ses 10 secondes aux stands et est revenu en quatrième position, derrière Leclerc, Bottas et Lando Norris.

Norris avait pris un excellent départ au drapeau rouge pour dépasser Bottas, mais a perdu du temps suite à un arrêt lent et a dû se contenter de la quatrième place, juste devant son coéquipier Daniel Ricciardo.

Hamilton a devancé Norris peu de temps après le ravitaillement, avant que Bottas ne soit invité à le laisser passer au 41e tour, avec un écart de 8,1 secondes sur le leader et 11 tours à faire.

Le septuple vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne s’est ensuite lancé à la poursuite de Leclerc, le dépassant finalement avec deux tours à faire dans le même virage où il s’était écrasé avec Verstappen.

Cette victoire ramène l’avance de Verstappen au championnat à seulement huit points, avec 12 courses à disputer.

S’exprimant après la course, Hamilton a déclaré : « J’essaie toujours d’être mesuré dans ma façon d’aborder, en particulier lorsque je me bats avec Max, il est très agressif. Puis aujourd’hui j’étais à ses côtés et il ne m’a pas laissé de place.

«Mais, que je sois d’accord ou non avec la pénalité, je la prends au menton et j’ai continué à travailler. J’étais comme ‘Je ne laisserai rien entraver le plaisir de la foule du week-end, l’hymne national et le drapeau britannique’.

Leclerc a brillamment conduit toute la journée et a déclaré par la suite qu’il était « difficile de profiter » de sa deuxième place en raison de sa proximité : « C’est difficile de profiter à 100%. Bien sûr, cela a été une course incroyable. J’ai donné non pas 100 pour cent mais 200 pour cent. J’ai tout donné mais ce n’était pas suffisant dans les deux derniers tours.

« Félicitations à Lewis, il a fait un travail incroyable. C’est incroyable de voir autant de fans dans la tribune. Nous ne nous y attendions certainement pas. Nous nous sommes battus pour la victoire, ce qui est incroyable.

Carlos Sainz a terminé sixième, après qu’un arrêt au stand lent lui ait coûté 12 secondes. L’Espagnol avait été sur la stratégie à deux arrêts comme Hamilton et Leclerc, mais n’a pas pu dépasser le belliqueux Ricciardo, qui a brillamment conservé la P5.

Fernando Alonso a clôturé un week-end incroyable avec une septième place, le double champion jamais loin de l’action.

Lance Stroll a fait une belle remontée pour terminer huitième, malgré un départ 14ème, avec Esteban Ocon et Yuki Tsunoda complétant le top 10 après une crevaison tardive de Pierre Gasly, qui a terminé 11ème.

George Russell a terminé 12e après un week-end mémorable où le penalty qu’il a écopé samedi a sapé ses chances, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi 13e et 14e.

Kimi Raikkonen a eu une collision tardive avec Sergio Perez et a terminé 15e, juste devant le Mexicain qui était 16e après une course de quatre arrêts qui l’a vu refuser à Hamilton le meilleur tour à la fin.

Enfin, Nikita Mazepin a remporté la bataille de Haas face à Mick Schumacher, tandis que Sebastian Vettel a pris sa retraite après une vrille précoce lors d’un combat avec Alonso.