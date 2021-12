Hamilton gagne un pouls de folie à Verstappen en Arabie saoudite

12/05/2021

Le à 20:52 CET

Lewis Hamilton a remporté sa huitième victoire à la Coupe du monde 2021, après une autre formidable bataille avec Max Verstappen. Le Grand Prix d’Arabie Saoudite a été en proie à des incidents, avec trois départs après deux drapeaux rouges, et un véritable duel de « gladiateurs » entre les deux pilotes qui jouent pour le titre. Une nouvelle fois des étincelles ont éclaté entre les Britanniques et les Néerlandais, qui atteindront la course finale du Championnat du monde aux points, la semaine prochaine à Abu Dhabi.

Sortie propre

La sortie a été propre. Hamilton a bien commencé, Bottas Il a impeccablement couvert l’intérieur et Verstappen, peut-être châtié par son erreur en qualifications et avec une mentalité de championnat, a été plus conservateur, donc l’ordre de la grille a été maintenu.

Alonso et Sainz, qui partaient respectivement 13e et 15e, ont récupéré trois positions jusqu’à leur rencontre, mais le Madrilène, avec plus de rythme, a poursuivi sa remontée, tandis que l’Asturien s’essouffle. Avec la même stratégie de pneus (moyens) pour Hamilton et Verstappen et un rythme d’entrée lent, il semblait que le leader de la Coupe du monde n’avait qu’à attendre la « danse » des arrêts pour tenter de surprendre son rival.

Pari gagnant

Cela n’a pas été nécessaire. Un fort accident de Mick Schumacher, qui a écrasé sa Haas dans les gardes de sécurité, a complètement changé le décor de la course. Avec la voiture de sécurité en piste depuis le 10e tour, Mercedes a appelé à boxer à Hamilton et Bottas. La réponse de Red Bull a été le contraire et Verstappen Il a continué sur la piste avec les mêmes pneus, provisoirement en tête.

Trois tours plus tard, le directeur de course de la FIA Michael Masi a décrété un drapeau rouge considérant que les barrières Tec-Pro étaient trop endommagées et devaient être remplacées. « Est-ce que (Verstappen) peut changer les pneus si la course s’arrête ? » a demandé Hamilton, étourdi. Mais il connaissait déjà la réponse. « Oui ». Red Bull’s était le pari gagnant. La course a repris avec ‘Mad’ Max en tête du classement et des pneus neufs, devant les deux Mercedes.

Nouveau gâchis

Mais dans le point culminant Hamilton a encore gagné le jeu Verstappen, qui n’a eu d’autre choix que de sortir et est sorti de la courbe en première position discutable. Ou avec a profité de l’espace entre eux pour être devant, juste au moment où un autre accident dans la queue du peloton, avec Mazepin, Sergio Pérez et Russelll impliqués, Cela a provoqué un deuxième drapeau rouge qui a rendu les choses extrêmement difficiles pour les commissaires sportifs pour remettre de l’ordre sur la grille.

La négociation de la FIA avec les représentants de Mercedes et Red Bull, qui a été suivie par la radio, a été la chose la plus proche d’un « marché persan ». « Je t’offre Ocon, Hamilton et Max P3, ou je transmettrai la question aux commissaires », a-t-il déclaré. Massi à Horner, ce qu’il a accepté à contrecœur.

Réaction du champion

Le Grand Prix d’Arabie Saoudite a pris un troisième départ avec Ou avec à l’avant, devant Hamilton, Verstappen, Ricciardo et Bottas. Incroyable et ne convient pas au cœur. Cette fois, Verstappen Il réussit à surprendre médiatiquement et prend la tête avec un freinage impressionnant dans le premier virage, que tous les trois franchissent en parallèle. Ailerons Ocon et Hamilton Ils se sont frôlés et le Néerlandais les a clairement dépassés

D’ici les deux prétendants au titre ont imposé un rythme effréné, caressant les murs dans le circuit très rapide et dangereux de Jeddah. Hamilton a commencé sa persécution, faisant pression pour le DRS avec Verstappen, qui s’est défendu bec et ongles, toujours avec une demi-course d’avance.

Divers incidents entre Tsunona, Vettel et Raikkonen ils ont semé la piste avec des morceaux de fibres et des morceaux détachés des wagons. La voiture de sécurité virtuelle pour les supprimer a donné une pause à Vertstappen dosez vos pneus médium et essayez d’aller jusqu’au bout. L’action a repris avec 17 tours à faire, avec 1,7 seconde entre Red Bull et Mercedes.

« Ce gars est fou »

Hamilton il tente un premier dépassement et Verstappen, qui perd l’arrière de sa voiture, saute le virage 2, l’obligeant à reprendre sa place. Il l’a fait en freinant juste devant la Mercedes. « Ce gars est fou. C’est la chose la plus sale à faire », a protesté Lewis, avec un aileron avant endommagé, tandis que leurs stands respectifs assistaient au pic controversé d’incrédulité et que la salle des stewards annonçait une pénalité de 5 secondes pour Max, pour attendre de étendre son enquête sur l’accumulation d’incidents en seulement trois tours entre deux pilotes qui jouent le titre avec un « couteau ».

Enfin, en attendant d’éventuelles sanctions supplémentaires, Verstappen a perdu son premier « ballon de match » et a terminé deuxième sur le podium, précédé d’un Hamilton en série, qui compte déjà trois victoires consécutives. Bottas terminait troisième et empêchait Esteban Ocon de redonner du plaisir à Alpine sur la ligne d’arrivée. Le Français a terminé quatrième, tandis que son coéquipier Alonso n’a pas pu entrer dans les points (13e) et Carlos Sainz a terminé huitième.