Hamilton huitième sur la liste des revenus les plus élevés de Forbes 2020

Le septuple champion du monde de Formule 1 Sir Lewis Hamilton se classe parmi les dix premiers de la liste Forbes des athlètes ayant les gains les plus élevés en 2020.

Malgré COVID-19, selon la dernière liste publiée par Forbes, Hamilton a encaissé 82 millions de dollars pour ses efforts pour remporter son septième titre et aider son équipe Mercedes à remporter quatorze victoires aux championnats du monde de F1 en sept ans.

Forbes rapporte: «Pendant une grande partie de 2020, les meilleurs athlètes du monde ont été mis à l’écart, travaillant pour un salaire réduit, jouant à des sièges vides ou isolés dans des bulles de compétition conçues pour contrecarrer une pandémie qui a sapé des milliards de dollars du sport professionnel.

«Pourtant, pour le meilleur des meilleurs, les choses ne pourraient pas être meilleures, du moins en termes de poids financier.

«Les dix athlètes les mieux payés au monde ont remporté des revenus bruts avant impôts de 1,05 milliard de dollars au cours des 12 derniers mois, soit 28% de plus que ceux de l’année dernière. Le transport combiné est inférieur de quelques millions au record de 1,06 milliard de dollars établi en 2018, la fenêtre de 12 mois au cours de laquelle le boxeur Floyd Mayweather a gagné 285 millions de dollars, la quasi-totalité de son combat à la carte en 2017 avec Conor McGregor.

Bien que Hamilton ait remporté moins de la moitié du pot d’or de McGregor, c’était quand même une récolte impressionnante pour le garçon de Stevenage dont la maîtrise du sport qu’il a choisi n’a pas seulement fait de lui le plus grand succès, l’a placé parmi les plus grands et est maintenant certainement le mieux payé. Pilote F1 de tous les temps.

Notamment, seuls deux des sportifs des dix meilleurs revenus Forbes de 2020 ont moins de trente ans.

Hamilton, 36 ans, devrait signer un nouvel accord avec Mercedes d’ici août, dont les termes détermineront si le champion du monde en titre figurera à nouveau sur la liste Forbes 2021 avec un huitième titre mondial record sur les cartes.

Voici les 10 meilleurs revenus sportifs de Forbes 2020:

Conor McGregor, UFC: 180 millions de dollars Lionel Messi, Barcelone: ​​130 millions de dollars Cristiano Ronaldo, Juventus: 120 millions de dollars Dak Prescott, Dallas Cowboys: 107,5 millions de dollars LeBron James, Los Angeles Lakers: 96,5 millions de dollars Neymar, Paris Saint-Germain: 95 millions de dollars Roger Federer, tennis: 90 millions de dollars Lewis Hamilton, F1: 82 millions de dollars Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers: 76 millions de dollars Kevin Durant, Brooklyn Nets: 75 millions de dollars