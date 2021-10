Hamilton : il n’est pas vrai de dire que je suis furieux contre mon équipe

Lewis Hamilton a démystifié les affirmations selon lesquelles il est furieux contre son équipe, au milieu des nouvelles dans la presse affirmant que tout n’est pas bon dans le camp Mercedes après le désaccord sur la stratégie des pneus du Grand Prix de Turquie 2021.

Lorsque vous êtes septuple champion du monde de Formule 1, conduisez pour Mercedes et gagnez tout ce qu’il y a à gagner depuis plus de sept ans maintenant, vous vous retrouvez naturellement sous les projecteurs, à chaque mot que vous dites ou le microscope et interprété avec des contextes différents, selon l’angle ou les intentions de l’interprète.

Et c’est exactement ce qui s’est passé avec Hamilton après avoir terminé le Grand Prix de Turquie à la cinquième place, et n’a pas pris la peine de cacher sa frustration face à son équipe qui ne l’a pas laissé suivre son instinct pour terminer la course sur un seul train de pneus intermédiaires, au lieu de forcer lui au stand avec 8 tours à faire, ce qui signifie qu’il a subi une période de grainage sur son nouveau train de pneus avec pas assez de temps pour s’en remettre.

Un Hamilton plus détendu a déclaré lundi sur Instagram: «Bonjour le monde! J’ai vu une partie de la presse ce matin qui a fait un peu trop parler de l’incident de la course d’hier sur le moment de faire les ravitaillements.

« Ce n’est pas vrai de dire que je suis furieux contre mon équipe », a-t-il insisté. « En tant qu’équipe, nous travaillons dur pour élaborer la meilleure stratégie possible, mais au fur et à mesure que la course progresse, vous devez prendre des décisions partagées, il y a tellement de facteurs qui changent constamment. Hier, nous avons pris le risque de rester dehors en espérant que ça sèche, ce n’est pas le cas.

Le Britannique a fait la lumière sur le processus de prise de décision, a-t-il déclaré : « Je voulais prendre le risque et essayer d’aller jusqu’au bout, mais c’était mon appel à rester en dehors et cela n’a pas fonctionné. En fin de compte, nous avons fait des stands et c’était la chose la plus sûre à faire. Nous vivons et nous apprenons. On gagne et on perd en équipe.

« Ne vous attendez jamais à ce que je sois poli et calme à la radio quand je suis en course, nous sommes tous très passionnés et dans le feu de l’action cette passion peut sortir, comme c’est le cas pour tous les pilotes », a déclaré Hamilton. a précisé son intense échange radio avec son équipe.

« Mon cœur et mon esprit sont là-bas sur la piste, c’est le feu en moi qui m’a mené jusqu’ici, mais toute angoisse est rapidement oubliée et nous en avons parlé, en pensant déjà à la prochaine course. Aujourd’hui est un autre jour pour se lever et en équipe.

Et de conclure par sa célèbre expression : « Encore on se lève !

✍️ @LewisHamilton #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/rY6bcWpn5y – Formule 1 (@F1) 11 octobre 2021

Alors que Hamilton a peut-être présenté une clarification émotionnelle de ce qui s’est passé lors de ces derniers tours turcs, le directeur de l’ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a offert ses idées sur la base des données dont l’équipe disposait.

Shovlin a commencé par saluer la grande course exécutée par Valtteri Bottas, et a déclaré : en réserve.

« Le seul point délicat de sa course a été de céder la tête à Charles pour couvrir Max mais cela lui est revenu assez rapidement. »

Shovlin a ensuite évoqué la débâcle d’Hamilton et a expliqué : « Lewis a eu un après-midi plus chargé.

« À ce stade, la plupart des voitures s’arrêtaient, mais nous avons décidé de laisser Lewis de côté pour avoir la chance de courir jusqu’au bout ou de passer au pneu sec », a-t-il poursuivi. « Il a commencé à devenir clair pour nous que ce ne serait jamais bon pour les slicks et nos outils de stratégie montraient que nous serions de toute façon battus par PER et LEC si nous restions en dehors, alors nous avons pris un nouvel ensemble d’Inters pour réduire nos pertes.

Malgré la déception d’Hamilton, Shovlin a vu la doublure argentée du résultat de la course et a déclaré : encourageant ici, à la fois humide et sec.

« Nous attendons avec impatience Austin où nous espérons pouvoir continuer notre bonne forme actuelle », a conclu le réalisateur.