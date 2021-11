Hamilton : Ils ont eu la voiture la plus puissante

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a déclaré que la tâche de réviser Max Verstappen de Red Bull pour remporter un huitième titre record en Formule 1 était « aussi raide que possible » avec quatre courses restantes et 19 points entre le duo de tête.

Hamilton, 36 ans, compte cinq victoires contre neuf pour son rival néerlandais cette saison, Verstappen poursuivant sa troisième de suite au Brésil ce week-end.

Lorsqu’on lui a demandé jeudi s’il estimait que le Grand Prix de Sao Paulo de dimanche était un « must-win », le Britannique a répondu que « chaque course est une course à gagner ».

Le Brésil devrait favoriser le Red Bull plus que Mercedes, avec Verstappen le plus récent vainqueur là-bas en 2019 et avant que la pandémie de COVID-19 n’oblige l’annulation de la course de l’année dernière.

« Ils ont eu une voiture solide toute l’année, ils ont eu la voiture la plus solide », a déclaré Hamilton. « Je pense que nous avons fait du mieux que nous pouvions.

« La dernière fois ici, ils étaient incroyablement forts, alors nous prévoyons qu’ils seront à nouveau très difficiles à battre ce week-end. Mais là où il y a une volonté, il y a un moyen, espérons-le. »

La manche brésilienne sera également la troisième et dernière épreuve de sprint de la saison, avec des qualifications vendredi pour une course de 100 km samedi qui décidera de la grille de départ du grand prix principal de dimanche.

Plus de points sont disponibles, dont trois pour le vainqueur samedi.

Hamilton a déclaré que cela ne servirait à rien si Red Bull était plus rapide, et Interlagos dans le sens inverse des aiguilles d’une montre était l’un des tracés les plus difficiles à dépasser.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Hamilton pourrait avoir besoin d’un nouveau moteur, ce qui déclencherait une chute de cinq places sur la grille et nuirait davantage à ses espoirs de titre.

« Je ne peux pas vraiment commenter pour le moment. Je ne pense pas que les moteurs soient même arrivés ce matin », a-t-il déclaré, faisant référence aux retards du fret arrivant du Mexique. « Pour autant que je sache, mon moteur va bien. Mais je le saurai plus tard. (Reportage d’Alan Baldwin)