Hamilton : important de gagner chaque course d’une manière ou d’une autre

Lewis Hamilton cherche à remporter les six courses restantes du championnat du monde de Formule 1 2021 très disputé, y compris le Grand Prix des États-Unis ce week-end.

La course au titre des pilotes de F1 est équilibrée avec Hamilton derrière Max Verstappen de Red Bull de six points après 16 manches âprement disputées. Il n’y a rien pour séparer les deux combattants qui se sont écrasés hors de la course à Monza et ont été impliqués dans un shunt à Silverstone.

Avec une demi-douzaine de tours cruciaux restants, Hamilton était méfiant lorsqu’il a déclaré aux journalistes à Austin : « Il est important de gagner chaque course d’une manière ou d’une autre, vous savez, en maximisant nos points. C’est notre objectif sur ces six prochaines courses.

«Ça va être incroyablement difficile et il y aura des moments où nous pourrons peut-être [Red Bull] dehors et… Je n’aime pas supposer que le Mexique ne sera pas fort, mais ils sont généralement très forts au Mexique.

« Mais oui, je pense que ça va être… beaucoup de choses peuvent arriver dans ces six courses, donc je pense que nous prenons juste une course à la fois, donnons tout ce que nous avons », a ajouté Hamilton qui chassera son sixième victoire sur le terrain du Texas.

Les États-Unis sont un terrain de chasse heureux pour Hamilton, qui a également remporté l’édition 2007 de la course qui s’est tenue à Indianapolis.

Le Britannique, un visiteur fréquent des États-Unis, a remarqué une croissance de l’intérêt pour la F1 dans le pays : « Je pense que nous savions déjà depuis le début qu’il y avait un énorme potentiel ici.

« Ma première course aux États-Unis était en 2007, mais j’avais déjà assisté à une course NASCAR, assisté à un match de la NFL, un match de la NBA, j’ai déjà vu comment c’est – ils sont fous de sport ici.

« Et il n’y a jamais assez de sport, il y a toujours plus d’action, et les progrès que j’ai vus au fil des ans ont été énormes. Bien sûr, au cours des deux dernières années, cela a été la plus forte augmentation : de plus en plus de gens en parlent, de plus en plus de gens s’engagent ; la quantité d’e-mails et de messages que je reçois de personnes, que je connais depuis des années aux États-Unis mais que je n’ai jamais su ce que je faisais, est maintenant accro – donc je pense que beaucoup d’entre eux arrivent ce week-end.

« Je pense que c’est quelque chose de bien, c’est une bonne chose, et c’est super de voir la réponse », a ajouté Hamilton.

Le joueur de 36 ans vise son huitième titre, ce qui fera de lui le pilote de F1 avec le plus de titres, un de plus que la légende Michael Schumacher avec qui il est à égalité sur sept en ce moment.