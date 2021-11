Hamilton impose sa loi et Alonso revient sur le podium

21/11/2021 à 16:54 CET

Lewis Hamilton a remporté la septième victoire de la saison au GP du Qatar, la 102e de sa carrière sportive et a marqué des points importants grâce à Max verstappen, qui après avoir perdu cinq places sur la grille à cause d’une pénalité, a terminé deuxième après une brillante remontée. À deux courses de la fin du championnat le plus serré, le plus compétitif et même le plus compétitif, l’écart entre les deux prétendants au titre est passé de 14 à 8 points.

Tout est ouvert. Hamilton, qui a remporté les deux dernières courses, est prêt à se battre pour le huitième titre jusqu’à la fin et sur le circuit de Losail, qui est la première fois qu’il accueille un grand prix de Formule 1, il a de nouveau endossé sur la piste qui n’a jamais abandonner.

Énorme Alonso

La bataille pour la troisième place a été passionnée entre Checo Pérez, qui a joué un grand retour avec une carrière agressive et offensive, Fernando Alonso, confirmant qu’à 40 ans il n’a pas perdu un iota de son talent, et Valtteri Bottas , qui après un mauvais départ a récupéré des positions jusqu’à ce qu’il subisse une crevaison pour avoir retardé excessivement le premier arrêt au stand et qu’il soit hors jeu.

Fernando Alonso Il est sorti de cette bataille avec brio, marquant son premier podium depuis 2014, le 98e de sa carrière en F1, et donnant à Alpine la deuxième place de la saison. Avec une performance énorme, l’Espagnol a réalisé un résultat qui semblait impensable à son arrivée au Qatar et dans lequel il a posé les bases avec une belle qualification samedi et un excellent rythme en course.

Course spectaculaire de Fernando Alonso, qui a obtenu la meilleure position sur la grille depuis son retour en Formule 1. La cinquième place des qualifications a été améliorée sur la grille par des pénalités, partant troisième et se classant deuxième après avoir battu gazeux a la sortie. Position perdue avec Verstappen dans le cinquième tour, mais l’Asturien est devenu l’un des grands prétendants au podium dès le premier instant et il l’a paraphé à la fin malgré l’attaque désespérée de Checo Pérez, qui n’a pas pu terminer son retour en raison de l’apparition à trois tours du fin d’une voiture de sécurité virtuelle pour une crevaison encombrante de Latifi.

Sanction pour Verstappen

Théâtre frappé sur le gril. La polémique, après un samedi placide, est intervenue deux heures seulement avant le début du grand prix. Les commissaires sportifs, après avoir analysé les images et écouté les protagonistes, ont décidé de sanctionner Verstappen et Bottas pour ne pas avoir ralenti avec les drapeaux jaunes en Q3 après être restés gazeux debout sur la ligne droite. Max a reçu cinq positions sur la grille et deux points sur le carton pour avoir ignoré un double jaune, tandis que Valtteri trois places sur la grille et un point sur le permis pour avoir ignoré un drapeau jaune.

Si l’atmosphère était chauffée, plus de carburant pour le feu. Verstappen, qui est passé de la deuxième à la septième, est parti en feu et après avoir gagné trois positions dans le premier tour, il est déjà passé deuxième au cinquième tour. Lewis Hamilton, qui prédisait une carrière placide, a soudain vu à quel point son principal adversaire était déjà dans son sillage. 4 secondes les séparaient et le rythme des deux premiers était bien supérieur à celui de tous leurs adversaires.

Après leurs premiers arrêts aux stands, les positions ont été tenues, avec Hamilton en tête de la course avec un léger avantage sur Verstappen. A partir de là, Mercedes a « copié » la stratégie de Red Bull, s’arrêtant juste derrière le rival dans ses deux arrêts au stand et évitant de prendre des risques dans une course qu’ils avaient sous contrôle. Le tour le plus rapide, qui rapporte un point, a finalement été

Carlos Sainz, pendant ce temps, il perd deux positions au départ et, noyé dans le trafic, réalise une course difficile. Le Madrilène a finalement terminé huitième, juste devant Charles Leclerc et sans pouvoir dépasser Lance Stroll dans les dernières barres de la course, qui a ralenti son rythme.