Hamilton : J’ai un point de vue différent maintenant

Lewis Hamilton a changé d’avis concernant son incident avec Max Verstappen au GP de Sao Paulo, admettant qu’il a maintenant un point de vue différent.

Juste après la fin de la course à Sao Paulo, Hamilton a parlé positivement de l’incident dans lequel il a été impliqué avec Max Verstappen au 48e tour du Grand Prix, déclarant à racingnews365 que « c’était amusant » affirmant « c’est à quoi devrait ressembler une bataille de championnat du monde . «

Les commissaires sportifs au Brésil ont estimé que l’incident ne nécessitait aucune enquête, mais Mercedes a, par la suite, demandé un réexamen de l’incident lors de l’audience de la FIA qui s’est tenue jeudi.

Hamilton voit les choses différemment maintenant

Le septuple champion du monde de Formule 1 semble avoir changé d’avis et a expliqué comment il est revenu sur ses précédents commentaires positifs sur l’incident aux médias réunis avant le Grand Prix du Qatar.

Il a déclaré: «Je pense que la raison à l’époque je dirais que c’est parce que c’est la mentalité que vous devez adopter, n’est-ce pas ?

« Si vous vous asseyez dans la voiture sur le moment et que vous vous plaignez, cela ne fera que vous retenir, alors sur le moment, je devais simplement continuer d’avancer », a-t-il expliqué.

« De plus, il est difficile de juger sur quelque chose dont vous n’avez pas vu tous les angles [of]», a révélé le Britannique. « Bien sûr, je l’ai repensé et j’ai naturellement un point de vue différent maintenant. »

Bien que l’incident et ses répercussions soient désormais la principale attraction de la communauté de la F1, Hamilton insiste sur le fait qu’il a des choses plus importantes à régler.

« Mais je mets juste toute mon énergie à régler la voiture et à m’assurer que je suis dans le bon espace libre ce week-end », a-t-il déclaré.

C’est simple, il a gagné

Invité à réfléchir sur la course brésilienne où il a gagné contre vents et marées, le joueur de 36 ans a déclaré : « J’ai gagné !

« C’est comme ça que j’y réfléchis. Ce fut une journée difficile. C’était un week-end tellement difficile, [with] beaucoup d’émotions, mais nous y sommes arrivés.

« Nous n’avons pas abandonné », a-t-il poursuivi. « Nous sommes restés unis en équipe et nous avons obtenu le résultat dont nous rêvions. L’équipe l’a amplement mérité.

« Je me concentre juste sur la tentative de récupérer et de revenir ici dans les meilleures conditions possibles. »

Hamilton ne s’implique pas

Interrogé sur son implication dans la demande d’examen, ou s’il a même insisté pour cela, le gagnant de 101 fois a nié.

« Je n’y ai pas vraiment participé », a-t-il insisté.

« Bien sûr, j’en suis conscient et je soutiens pleinement mon équipe, mais [I’ve] J’ai littéralement essayé de consacrer toute mon énergie à me préparer pour ce week-end et à m’assurer que nous arrivions et que nous soyons prêts à démarrer.

« Je n’ai aucune idée de l’endroit où ils vont avec la discussion ou de ce qui pourrait en être le résultat.

« Je ne lui donne tout simplement pas d’énergie ou de temps », a conclu Hamilton. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)