Hamilton : j’ai une mission et ce n’est pas seulement gagner des titres

Le pilote de Formule 1 de Mercedes, Lewis Hamilton, a déclaré que sa quête de justice sociale et sa campagne pour la diversité ont donné un véritable but à sa vie tout en aidant à prolonger sa carrière record au plus haut niveau du sport.

Le Britannique de 36 ans, vainqueur d’un record de 100 Grands Prix, poursuit un huitième championnat du monde sans précédent dans une bataille serrée avec la star de 24 ans de Red Bull, Max Verstappen, qui a 12 points d’avance avec cinq courses à disputer.

Hamilton a déclaré à la télévision Sky Sports que sa campagne et l’utilisation de sa plate-forme pour faire avancer la conversation lui avaient donné une nouvelle énergie et l’avaient rendu plus fort mentalement que jamais : « Cette année, je ne me suis pas inspiré des expériences passées, j’ai dessiné sur se nourrir de cette énergie de faire ce travail positif.

« Alors maintenant, c’est le travail que je fais en arrière-plan, puis je me présente et j’apprécie ce travail. Est-ce que ça m’aide à courir ? Je pense que oui. C’est comme ma nouvelle conduite et j’ai l’impression que cela me donne plus de longévité parce que c’est beaucoup de travail que nous devons faire. J’ai l’impression que cela donne aussi un vrai but à ma vie.

Hamilton a déclaré qu’il avait des jours où il ne voulait pas s’entraîner et qu’il n’était pas sûr de continuer : Mais je ne pense pas avoir trouvé mon but avant l’année dernière.

« Maintenant, j’ai l’impression d’avoir une mission dans la vie et il ne s’agit pas seulement de gagner des championnats et des courses, c’est cool, mais de pouvoir réellement avoir un impact pour aider les jeunes à réussir », a expliqué Hamilton.

Le seul pilote noir du sport a salué le quadruple champion du monde de F1 de plus en plus franc Sebastian Vettel ainsi que les jeunes pilotes. .

« Quand on est jeune, on ne pense qu’à gagner. Vous n’avez pas le temps pour beaucoup de ces autres choses. Eh bien, vous pensez que non, mais vous le faites en réalité. Et c’est ce que nous devons faire passer.

« D’après mon expérience en tant que pilote, il y a certainement l’expérience de » mon équipe ne voudra pas que je dise cela » ou » Je ne peux pas être franc parce que l’équipe n’aimera pas ça » ou » les sponsors ne veulent pas comme ça’. J’espère que briser certaines de ces règles invisibles qui existent a montré aux autres qu’ils peuvent faire ces choses.

« Ça ne me dérange pas d’être celui qui les brise, et oui, c’est génial de voir Seb sortir vraiment tout seul. En tant que deux des conducteurs plus âgés, j’espère que cela encouragera certains des conducteurs plus jeunes.

« Je parle avec Mick [Schumacher], dont un si beau garçon et il dit des choses comme, « Je ne sais pas tout, y a-t-il un moyen pour vous de m’éduquer? » Et pareil avec Lando [Norris]. Je suis donc très fier de l’arrivée de cette nouvelle génération, mais nous pouvons toujours les encourager à être plus investis et plus compréhensifs.

« Quand tu es jeune, tu ne penses qu’à gagner – tu n’as pas le temps pour beaucoup de ces autres choses. Eh bien, vous pensez que non, mais vous le faites en fait. Et c’est ce que nous devons faire passer.

« Naturellement, j’ai certainement eu des moments… les gens ne voient pas mais tout n’est pas beau. Je ne suis qu’humain et tout est relatif. Vous avez des hauts et des bas, j’ai des jours vraiment difficiles où je ne veux pas m’entraîner, vous ne voulez pas continuer à pousser, toutes ces pensées différentes que les gens ont, je les vis aussi », a expliqué Hamilton. (Reportage d’Alan Baldwin, citations supplémentaires de Sky Sports F1)