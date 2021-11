Hamilton : Je devrais utiliser le drapeau et les couleurs Senna plus souvent

Lewis Hamilton rend hommage à son héros, la légende de la Formule 1 Ayrton Senna lors du Grand Prix de Sao Paulo de ce week-end en portant les couleurs du Brésilien… et avec un très bon effet.

À partir de maintenant, Hamilton doit maximiser chaque opportunité de marquer des points dans les quatre courses restantes, ainsi que le Sprint du Grand Prix de Sao Paulo de samedi pour lequel il partira de la première place.

Peu importe ce qui se passe dans la course pour déterminer la grille du Sprint – offrant des points (3-2-1) aux trois premiers – Hamilton se verra infliger une pénalité de cinq places sur la grille dimanche, pour le changement de PU du moteur apporté au La voiture n°44 avant le Grand Prix de ce week-end à Interlagos.

Ainsi, gagner le Sprint est la priorité numéro un pour Hamilton, car il doit combler cet écart de 19 points avec toutes les chances qu’il a, même s’il gagne et que Verstappen termine deuxième, ce point pourrait faire la différence, et même être décisif, venez la fin de la saison lorsque le titre est décidé.

Aujourd’hui, il s’agissait de « vient l’heure, vient l’homme » en qualifications, car le nouveau PU de Hamilton était clairement hors du haut de l’étagère et lui a donné le genre de vitesse de pointe qui a même fait saliver les commentateurs de Sky F1.

Mais il a fallu le génie de Hamilton dans le cockpit pour détruire ses rivaux comme il l’a fait, sur l’une des pistes les plus courtes du calendrier F1, qu’est l’Autodrome de 4,3 km Jose Carlos Pace.

Après avoir vu son premier effort en Q3 annulé en raison d’une infraction aux limites de la piste, Hamilton a donné un deuxième coup avec toute la pression exercée – dans aucun territoire d’erreur autorisé.

Il est devenu jaune sur le premier secteur (où il l’avait fait plus tôt), mais a ensuite brûlé autour de l’autre tiers de la piste pour se hisser au sommet avec un temps de 1:07,934 à couper le souffle, 0,482 s plus rapide que Verstappen, plus de la moitié une seconde sur Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes.

C’était le genre de tour qui aurait rendu fier Ayrton Senna, maestro des qualifications et héros d’enfance de Hamilton; en effet dans le parc fermé après la séance, le Britannique a évoqué le héros local, dont l’esprit pèse lourd à Sao Paulo ce week-end.

Hamilton : La première pole depuis longtemps, donc un grand, grand merci à l’équipe

« Je suis tellement heureux d’être de retour ici au Brésil ! L’un des marshals vient de me dire : « Le drapeau Senna et les couleurs Senna – vous devriez les utiliser plus souvent ! rayonnait Hamilton, après avoir décroché sa 102e pole position, sa première depuis la Hongrie avant la pause estivale.

« La première pole depuis longtemps, donc un grand, grand merci à l’équipe car ils ont travaillé d’arrache-pied depuis la dernière course. C’était une très bonne séance de qualification et j’en suis super content.

« Nous avons le penalty [for Sunday’s race] mais nous allons lui donner tout ce que nous avons. Je ferai de mon mieux pour essayer de traverser le terrain.

«Je me sens vraiment reconnaissant. C’est fou parce que ça fait longtemps – mais ça ressemble au premier », a ajouté le champion du monde de F1 en herbe.

Quant au rythme inattendu déchaîné par Mercedes vendredi, Hamilton a admis : « Je ne sais pas comment on peut passer d’une piste où ils sont une demi-seconde plus rapides, à ça.

