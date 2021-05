Hamilton: Je n’ai aucun intérêt pour le simulateur

Alors que le monde sprinte vers la réalité virtuelle, le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a admis qu’il ne tenait pas à l’heure à l’heure du siège dans le simulateur high-tech de Mercedes.

Il ne s’agit pas des plates-formes à domicile qui vous font passer de quelques centaines de dollars à quelque chose au nord de 20k, mais plutôt du kit ultramoderne de plusieurs millions de dollars de l’usine Mercedes qui est en constante évolution.

S’exprimant sur Sky F1, Hamilton a admis: «Je ne conduis presque jamais sur le simulateur. Je fais peut-être 20 tours par an, peut-être. Je n’ai aucun intérêt pour le simulateur.

«J’avais l’habitude de marcher sur la piste quand j’étais plus jeune. Mais ce que j’ai découvert, c’est que pour moi, c’était un exercice inutile. C’est très différent lorsque vous vous en approchez à grande vitesse. Donc, ce que j’ai trouvé, c’est que ça gaspillait juste de l’énergie; mon week-end consiste à garder l’énergie et à la maintenir pour que je puisse faire le travail.

«Vous y travaillez tout au long de jeudi et vendredi et vendredi et samedi matin, vous essayez toutes ces choses et vous trouvez essentiellement les pièces du puzzle, mais vous ne les avez pas encore tout à fait réunies.

«Et puis la qualification vient et vous n’avez pas le choix; que vous ayez toutes les pièces ou non, vous devez construire le puzzle. Vous regardez donc les tours des années précédentes, vous regardez les tours que vous avez faits dans le passé, les tours que certains de vos concurrents ont fait. Il s’agit simplement de s’assurer que vous n’avez rien laissé sur la table », a expliqué Hamilton.

Les plates-formes de simulation de haute technologie sont en développement depuis plus d’une décennie, Hamilton ayant obtenu sa première expérience de “ simulation ” liée au travail pendant son séjour chez McLaren.

Il se souvient dans une interview séparée: «Quand j’étais chez McLaren, nous en faisions beaucoup trop. Je pourrais dépenser 100 £ sur une PlayStation et apprendre le même montant. Il y a une différence entre conduire un simulateur et conduire la vraie chose – vous n’avez aucune émotion.

«Lorsque vous entrez dans le simulateur, vous devez vous adapter au simulateur, et lorsque vous montez dans la voiture, vous ne vous y adaptez pas, vous conduisez. Lorsque vous entrez dans le simulateur, vous devez ajuster tous vos sentiments – vous n’obtenez pas les mêmes mouvements, les mêmes bosses.

«Vous conduisez la même piste la veille et le lundi vous conduisez le simulateur et les bosses ne sont pas là, les bordures sont différentes, la vitesse est différente. Vous ne ressentez pas la vitesse, vous n’en ressentez pas l’aspect physique », a ajouté le septuple champion du monde de F1.

Le Britannique a porté son record de pole position à 100 grâce à ses efforts au Grand Prix d’Espagne, tandis que sa 100e victoire n’est qu’à 2 courses; gagner le Grand Prix de Monaco dimanche serait le 99e triomphe de Hamilton au sommet du sport.