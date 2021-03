Hamilton: Je n’ai pas l’impression d’être à la fin

Le champion du monde en titre de Formule 1, Lewis Hamilton, a déclaré qu’il ne se sentait pas proche de la fin de son remarquable voyage.

À la veille de sa défense de championnat à Bahreïn, le joueur de 36 ans a également confirmé qu’il continuerait à se prendre un genou cette saison.

Hamilton et son équipe Mercedes ont récemment convenu de conditions uniquement pour une prolongation d’un an, laissant espérer que cette campagne pourrait être la 15e et dernière finale du Britannique dans le sport.

Mais Hamilton, qui tente de remporter un huitième titre mondial sans précédent, a déclaré aux journalistes jeudi: «Dans la position actuelle dans laquelle je suis, je ne me sens pas à la fin. Au cours des huit prochains mois environ, je saurai si je suis prêt à arrêter, mais personnellement, je ne pense pas que je le ferai.

«Nous avons ces changements l’année prochaine qui sont passionnants, et cette saison pourrait être la plus excitante à ce jour. Nous avons de nouvelles équipes, de nouveaux formats, et c’est plus proche.

«La position dans laquelle je me trouve n’a rien à voir avec la question de savoir si nous remportons le championnat. Je n’arrête pas quand les choses se compliquent.

«Je voulais un contrat d’un an. Je suis pleinement engagé dans ce sport. J’adore ce que je fais et j’arrive plus excité que je ne l’ai fait depuis longtemps.

Après une mauvaise campagne de pré-saison, l’équipe Mercedes de Hamilton s’attend à ce que Red Bull, dirigé par Max Verstappen, soit de vrais prétendants cette année.

Mercedes a remporté les sept derniers titres pilotes et constructeurs, mais Hamilton a déclaré: «Nous ne sommes actuellement pas les plus rapides, et il s’agit de savoir comment allons-nous travailler ensemble, comment allons-nous nous unir pour arriver là où nous veut être?

«Nous allons avoir une grande bataille et c’est ce que j’ai toujours aimé. C’est extrêmement excitant pour nous en tant qu’équipe. Je suis tellement excité par ce défi et voir les autres équipes de plus près sera formidable pour les fans.

Hamilton a remporté le titre de l’an dernier dans le cadre de sa lutte personnelle contre les injustices sociales. Sa voiture Mercedes a été peinte en noir pour une deuxième année dans un puissant message antiracisme.

Avant le lever de rideau de dimanche, les patrons de la F1 ont confirmé qu’il y aura un créneau dédié avant chacune des 23 courses programmées où les pilotes seront autorisés à prendre le genou.

« Je ne peux pas ignorer le fait que l’année dernière a pesé lourd sur moi », a ajouté Hamilton, qui a été fait chevalier dans la liste des honneurs du Nouvel An.

«C’était vraiment stimulant de ne pas être silencieux comme certains voudraient que vous le soyez. C’était vraiment agréable de prendre le genou pour faire savoir à la communauté noire: «Je vous entends, je vous vois et je suis avec vous» – et c’était important pour moi.

«Il y a tellement de choses que nous devons résoudre dans le monde et je ne peux pas tout réparer mais je veux aider. Nous avons une plate-forme incroyable ici.

«Je prévois de continuer à prendre le genou parce que ce qui est vraiment important, c’est quand les jeunes enfants regardent ce que nous faisons dans ce sport, et quand ils nous verront prendre le genou, ils vont s’asseoir et demander à leurs parents ou à leurs professeurs pourquoi faire ça? Pourquoi prennent-ils un genou? Et cela déclenche une conversation inconfortable.

«Cela signifie que les parents doivent s’éduquer et que les enfants sont éduqués. C’est un combat qui n’est pas gagné. C’est un combat qui se poursuivra longtemps j’en suis sûr mais nous sommes dans un bon moment où la conversation est saine.

Quant à son état d’esprit avant la nouvelle saison, qui commence par les essais libres pour le Grand Prix de Bahreïn vendredi, Hamilton a écrit sur Instagram: «Jusqu’à aujourd’hui et même après avoir franchi la ligne, j’ai rassemblé mes pensées sur ce qui est le plus important pour moi.

«Cette année a été tellement imprévisible. Avec la pandémie et évidemment la saison repoussée de plusieurs mois, j’ai eu le plus de temps d’arrêt de ma vie. Cela m’a donné la chance de vraiment réfléchir à mon but ultime.

«Sept championnats du monde représentent le monde pour moi, je ne peux même pas décrire à quel point, mais il y a encore une autre course que nous n’avons pas encore gagnée. Cette année, j’ai été motivée non seulement par mon désir de gagner sur la piste, mais aussi par le désir d’aider notre sport et notre monde à devenir plus diversifiés et inclusifs.

«Je vous promets que je ne vais pas arrêter de lutter pour le changement. Nous avons un long chemin à parcourir, mais je continuerai de faire pression pour l’égalité dans notre sport et dans le monde dans lequel nous vivons.

«Égaler le record de Michael Schumacher me met en lumière et je sais que je ne serai pas là pour toujours. Alors, pendant que vous êtes ici, en faisant attention, je veux demander à chacun de faire sa part pour aider à créer un monde plus égalitaire. Soyons plus tolérants et plus gentils les uns envers les autres.

«Faisons en sorte que l’opportunité ne dépende pas de l’arrière-plan ou de la couleur de la peau. Rien n’est impossible.

«Une force motrice pour moi cette année a été de donner l’exemple à la prochaine génération, de ne jamais abandonner vos rêves. Beaucoup m’ont dit que mon rêve était impossible, mais me voici. Je veux que vous sachiez que vous pouvez le faire aussi.

«N’abandonnez jamais, continuez à vous battre et soyons à la hauteur de l’occasion», a ajouté Sir Hamilton avant une saison au cours de laquelle il pourrait bien se hisser au sommet de la liste des plus grands pilotes du sport, sans conteste. (AP de rapport supplémentaire)