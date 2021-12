Hamilton : Je n’ai rien à voir avec l’équipe qui signe des sponsors

Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a mis en doute le fait que l’image de marque d’une entreprise liée à la tragédie de la tour Grenfell de 2017 resterait sur sa Mercedes au milieu d’un contrecoup en Grande-Bretagne et a appelé son équipe à mettre fin à l’accord.

Le partenariat avec la société irlandaise de revêtement et d’isolation Kingspan, dont certains produits ont été utilisés dans la tour de l’ouest de Londres qui a pris feu et fait 72 morts, a été annoncé cette semaine.

« Cela n’a vraiment rien à voir avec moi et je sais que Toto s’en occupe », a déclaré aux journalistes Hamilton, sept fois champion du monde de F1, après avoir décroché la pole position pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite à Djeddah.

« Malheureusement, mon nom y est associé car il est inscrit sur ma voiture, mais nous verrons si cela reste le même », a ajouté Hamilton.

Le ministre britannique du Logement, Michael Gove, a exhorté Mercedes à reconsidérer sa décision, affirmant qu’il était « profondément déçu » que Mercedes acceptait le parrainage de Kingspan alors qu’une enquête était en cours.

Lewis : J’étais très conscient et j’observais de très près toutes les familles qui ont été affectées par ce qui s’est passé

Grenfell United, représentant les familles et les survivants, a également exhorté Mercedes à mettre fin à l’accord. Wolff a répondu par lettre vendredi en s’excusant de la détresse causée et en acceptant une réunion.

Hamilton, le pilote de F1 le plus titré de tous les temps, a déclaré que la controverse l’avait pris par surprise : « Ce n’est pas quelque chose dont je pense devoir parler publiquement », a-t-il déclaré.

« Je n’avais rien à voir avec l’équipe signant l’un des sponsors, à part probablement Tommy (Hilfiger) était le seul que j’ai amené à l’équipe. C’était une nouvelle pour moi quand j’ai entendu les choses qui se sont passées cette semaine.

« J’étais très au courant et j’observais de très près toutes les familles qui ont été affectées par ce qui s’est passé là-bas et nous savons qu’il y a eu un tollé énorme et un soutien incroyable de la part des gens de la communauté, a reconnu Hamilton.

Kingspan a déclaré qu’il n’avait joué aucun rôle dans la conception du système de revêtement de la tour Grenfell, où son produit K15 constituait environ 5 % de l’isolation.

Il a ajouté que celui-ci « a été utilisé comme produit de substitution à l’insu de Kingspan dans un système qui n’était pas conforme à la réglementation en matière de construction ». (Reportage d’Alan Baldwin)