Hamilton : je ne comprends pas pourquoi Ferrari n’a jamais appelé

Dimanche dernier, Lewis Hamilton a remporté sa 100e course en Formule 1 à Sotchi Autodrom en Russie contre toute attente. Un autre élément a coché la liste des choses à faire, mais qu’en est-il de la conduite pour Ferrari.

S’adressant à Sky Italia après le Grand Prix de Russie 2021, la question inévitable s’est posée : pourquoi Hamilton n’a pas encore enfilé la combinaison de course rouge ?

Ferrari étant l’équipe la plus ancienne de la F1, la plus réussie et la plus glamour est la destination où chaque pilote de course rêve de se retrouver. Cependant, Hamilton, qui a tout vu et tout fait en haut vol, n’a jamais piloté pour la Scuderia.

« Pendant de nombreuses années, quand je suis venu à Monza, marchant à côté des fans… je pouvais les entendre dire : Venez chez Ferrari ! il a dit. “Cela m’a réchauffé le cœur, mais c’est assez incroyable que je n’aie jamais piloté pour Ferrari depuis tant d’années.”

Hamilton a reconnu que c’est l’aspiration de tout pilote de F1 de conduire une Ferrari F1, il a déclaré : « Parce que c’est un rêve pour tout le monde, un objectif à atteindre.

“Cela n’a jamais vraiment été possible et je ne comprends pas exactement pourquoi”, a-t-il poursuivi, mystifié pourquoi l’appel de Ferrari n’est jamais venu.

Hamilton a cependant rencontré un énorme succès avec Mercedes et a réécrit le livre des records de F1 à plusieurs reprises, battant ainsi Ferrari et ses pilotes. Et il a dit qu’il avait l’intention de continuer à le faire.

“Je leur souhaite le meilleur et dans un avenir proche, je continuerai à les empêcher de remporter le championnat du monde”, a-t-il déclaré en riant. « J’ai vu des photos de leurs chauffeurs et le rouge est toujours rouge.

« J’ai quelques Ferrari à la maison. Je peux les conduire, mais pas la Ferrari F1 », a déploré le septuple champion de F1, admettant qu’il est un fan de la célèbre Scuderia.

Ferrari a eu deux champions du monde britanniques de F1, Mike Hawthorn (1958) et John Surtess (1964) tandis que Nigel Mansell, il Leone était bien-aimé par Tifosi, il a remporté trois Grands Prix en rouge.

Les médias italiens ont souvent spéculé sur le fait que Hamilton rejoigne leur équipe, en rêvant même qu’il devienne le premier magazine de course automobile du pays, Autosprint l’a fait il y a quelques années dans l’une de leurs éditions :