Hamilton : je n’étais même pas sûr que le 100e viendrait

Sotchi avait été plus que gentil avec Lewis Hamilton, et le Grand Prix de Russie 2021 de ce week-end n’était pas différent, car la conduite Mercedes a remporté sa cinquième victoire sur le site ; surtout sa 100e victoire en carrière.

Hamilton a de nouveau réécrit le livre des records de Formule 1 ce dimanche à Sotchi, sa victoire étant sa 100e, 5 222 jours après sa première au Grand Prix du Canada 2007. Cela fait de lui le plus grand pilote à remporter des courses dans l’histoire de la F1 et à l’âge de 36 ans. Sa quête continue de remporter un huitième titre de pilote record cette année, avec un combat de gladiateurs avec Max Verstappen de Red Bull jusqu’au bout.

La course d’aujourd’hui n’a cependant pas été simple. Bien que son rival pour le titre, Max Verstappen, soit sur le point de partir en fond de grille pour avoir pris une unité de puissance supplémentaire, Hamilton et son équipe ont gâché la séance de qualification organisée sous la pluie, ce qui a obligé Hamilton à se contenter de la quatrième place sur la grille.

Son début de course n’était pas idéal non plus, car il a perdu plusieurs positions, puis a dû rattraper son retard, mais une combinaison de bonne gestion des pneus et d’un rythme supérieur a signifié qu’il soufflait dans le cou du leader de la course Lando Norris vers la fin lorsque le la pluie a frappé. Mercedes a fait le bon choix pour mettre Hamilton sur les intermédiaires, tandis que McLaren a faibli, et le Britannique a fini par remporter son insaisissable 100e.

Hamilton a exprimé son soulagement d’avoir remporté cette victoire décisive, il a déclaré : « Wow… 100 ! Cela a pris beaucoup de temps et je n’étais même pas sûr que le 100e viendrait !

« En allant me coucher hier soir, je n’étais pas le plus heureux du travail que j’ai fait hier. J’ai regardé la rediffusion encore et encore; il s’agissait d’erreurs subtiles, mais j’étais tellement déterminé à arranger les choses quand je me suis réveillé ce matin », a déclaré Hamilton à propos de ses qualifications inférieures à la moyenne.

« Aujourd’hui a été difficile – j’ai perdu beaucoup de terrain au départ, essayant juste d’éviter les ennuis. J’ai été patient et à la fin, quand la pluie est arrivée, je n’ai pas voulu laisser Lando partir en boxe. Bien sûr, je ne savais pas ce que la pluie faisait, c’était juste mon ressenti mais je suis incroyablement reconnaissant à l’équipe de stratégie pour le travail qu’elle a fait aujourd’hui.

Hamilton n’a pas oublié l’équipe derrière son succès : « Obtenir près de 100 victoires n’aurait pas été possible sans le travail acharné des hommes et des femmes d’ici et de retour à l’usine, je leur en suis très reconnaissant. spécial.”

Il a également reconnu la performance de Norris : « Lando a fait un travail incroyable aujourd’hui, il avait un rythme incroyable et il fait un excellent travail pour McLaren. C’était doux-amer de voir mon ancienne équipe en tête, ils sont si bien propulsés par Mercedes et c’est bon de les voir à nouveau unis.

“Max a fait du bon travail pour remonter de l’avant-dernière, la bataille continue et nous savons que nous devons être en pleine forme sur les courses restantes”, a conclu Hamilton, méfiant de la difficile lutte pour le titre à venir.

Son coéquipier Valtteri Bottas qui a chuté 17e sur la grille de départ pour avoir obtenu un nouveau moteur “tactique” (il est parti 16e après l’application de la pénalité de boîte de vitesses d’Antonio Giovinazzi), semblait prêt pour un résultat décevant, mais a été sauvé par la pluie à la fin de la course pour terminer cinquième.

Bottas revient sur une journée difficile au bureau : « Tout d’abord, félicitations à Lewis pour sa victoire et sa 100e victoire. De mon côté, ce fut une course difficile et pas une journée facile, mais la situation à la fin avec la pluie me l’a sauvé.

« Avant cela, j’avais du mal à progresser sur le terrain. C’était beaucoup plus difficile que je ne le pensais, parce que je ne pouvais tout simplement pas suivre dans les virages – j’avais un gros sous-virage. Je ne pouvais pas supporter la vitesse et m’approcher suffisamment pour dépasser, et les autres voitures trouvaient plus facile de suivre de près.

« Puis la pluie est arrivée, je voulais m’arrêter un tour plus tôt mais l’équipe n’était pas tout à fait prête, mais nous étions quand même l’une des premières voitures à s’arrêter, ce qui était bien. J’ai réussi à monter dans le classement et à marquer de bons points, ce qui est positif après une journée difficile », a déclaré un Bottas soulagé après avoir marqué de bons points pour son équipe.

Hamilton se rendra en Turquie dans deux semaines avec une avance de 2 points au championnat des pilotes, tandis que son équipe conserve la première place du classement des constructeurs avec 33 points devant Red Bull, deuxième.