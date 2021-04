Hamilton: je prévois d’être ici l’année prochaine

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a déclaré jeudi qu’il prévoyait d’être à nouveau en Formule 1 la saison prochaine, alors qu’il profitait de la bataille pour le titre de cette année et avait déjà jeté les bases pour 2022.

Le joueur de 36 ans, qui n’a plus de contrat avec Mercedes à la fin de cette année, a testé les composés de pneus 18 pouces 2022 de Pirelli à Imola ce mois-ci.

Jamais un grand fan de tests, le Britannique a déclaré aux journalistes avant le Grand Prix du Portugal que pour une fois il s’était porté volontaire pour participer: «Je prévois d’être ici l’année prochaine et je veux aider Pirelli… aller de l’avant et avoir un meilleur produit. “

«Les pilotes, nous tous, avons souhaité plus de pneus de performance et il était donc important pour moi de jauger où se trouve le point de départ et quelles différences… Pour que du point de vue du pilote, nous ayons plus d’adhérence mécanique dans nos pneus. Je pense que c’était un bon test et évidemment la première étape avec les pneus.

Pressé de ses plans, Hamilton a reconnu qu’il était «assez spontané» pour qu’ils puissent changer, mais il appréciait la bataille cette saison.

Le champion est à un point d’avance sur Max Verstappen de Red Bull après deux courses avec le jeune pilote néerlandais désormais un véritable prétendant, et peut-être même le favori, pour le championnat.

«J’apprécie cette bataille que nous menons. Cela devient de plus en plus excitant. Cela a été encore plus un défi », a déclaré Hamilton,« Je continue à aimer travailler avec cette équipe et il est encourageant de voir les étapes que mon équipe fait vraiment pour devenir plus inclusive et plus diversifiée.

«Nous avons encore beaucoup de travail à faire en tant que sport… Je sais qu’en étant ici, j’ai plus de chances d’aider à changer cela qu’autrement. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, nous verrons », a-t-il ajouté. (Reportage par Alan Baldwin)