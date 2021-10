Hamilton : Je sais que l’éducation est essentielle pour chaque enfant

Les enfants lors d’une visite de l’usine Mercedes de Formule 1 à Brackley ont été choqués lorsqu’un ingénieur Mercedes âgé à lunettes s’est transformé en champion du monde Lewis Hamilton.

Voici le communiqué de presse :

UBS, le leader mondial de la gestion de fortune, a récemment organisé la visite de trois élèves d’une école primaire de Camden au domicile de l’équipe Mercedes-AMG Petronas, avec une rencontre surprise spéciale avec le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton à la fin de la visite de l’usine.

Les enfants ont été choisis pour leur intérêt pour les matières STEM et leur désir de faire carrière dans les industries de l’ingénierie et de l’automobile. Ils ont été présentés dans l’usine de l’équipe à Brackley et ont été initiés à certains des différents rôles essentiels à la livraison d’une voiture gagnante du championnat.

Hamilton s’est un peu amusé avec les visiteurs, se déguisant en ingénieur dans un premier temps avant de retirer son masque pour les surprendre. Il s’est ensuite assis avec les élèves pour parler de l’importance de l’éducation, d’une attitude mentale positive et du dévouement.

Hamilton a déclaré : « Je sais que l’éducation est essentielle pour chaque enfant et nous sommes plus que jamais à une époque où nous devons nous assurer que nous offrons des opportunités et permettons également à la jeune génération de comprendre ce qu’elles sont.

« Il y a beaucoup de jeunes qui ne réalisent pas qu’être ingénieur, par exemple, est une voie qu’ils peuvent emprunter. Nous essayons vraiment d’avoir un impact positif sur les gens que nous rencontrons, en particulier les jeunes, et je suis fier de ce que nous faisons ensemble.

Johan Jervoe, CMO chez UBS, a déclaré : « C’est un état d’esprit qui correspond à nos propres convictions. L’éducation est essentielle pour inspirer et responsabiliser les jeunes de toutes origines, contribuant ainsi à forger une société plus égalitaire.

L’initiative fait partie de l’investissement continu d’UBS dans une éducation de qualité pour les jeunes au Royaume-Uni. Le programme UBS Community Affairs au Royaume-Uni se concentre sur l’éducation et comprend la co-fondation et le soutien de la Bridge Academy à Hackney depuis 2003.

UBS est un fier partenaire de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas depuis 2011. Le partenariat reflète les valeurs qu’UBS partage avec l’équipe : un engagement envers l’innovation, le talent et le travail d’équipe au service de la performance et du succès.

L’équipe Mercedes-AMG Petronas F1 a également récemment accru son engagement envers l’éducation des jeunes, avec des programmes comprenant un partenariat avec le groupe d’écoles Mulberry Trust soutenant leurs programmes d’éducation STEM avec des masterclasses, des ateliers et une formation professionnelle créant un pipeline de jeunes et talents divers de la zone d’attraction des écoles dans l’est de Londres.

Hamilton a récemment annoncé un partenariat avec Teach First, qui a entrepris de soutenir le recrutement de 150 enseignants noirs en STEM pour travailler dans des écoles desservant les communautés défavorisées en Angleterre.