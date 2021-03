Hamilton: Je serai gris à la fin de ça

Les « dieux de la course » de la Formule 1 ont souri à Lewis Hamilton et Mercedes lors de l’ouverture de la saison de Bahreïn dimanche, mais le premier tour de ce qui promet d’être un combat beaucoup plus important a montré que Max Verstappen de Red Bull sera difficile à battre, rapporte le correspondant de . F1, Alan Baldwin.

Une stratégie audacieuse et un véhicule de course suprême ont gagné le lendemain du jour où Verstappen, qui avait dirigé les essais et toutes les séances d’essais, est parti de la pole position avec une voiture plus rapide pour terminer deuxième.

Le pilote néerlandais de 23 ans aurait sûrement gagné s’il n’avait pas quitté la piste en dépassant Hamilton sur des pneus plus frais à quatre tours de la fin, puis avait reçu l’ordre de rendre la tête dans un moment clé d’une course rongée par les ongles.

« Si quelqu’un m’avait dit que ce serait le résultat dimanche, je ne l’aurais probablement pas cru », a déclaré le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

«Je ne doute pas qu’ils (Red Bull) sont extrêmement difficiles à battre. Ce sont eux qui mènent le peloton. Et je pense qu’aujourd’hui, les dieux de la course étaient de notre côté. Ce n’est pas que nous ayons trouvé soudainement des performances impressionnantes.

La victoire, par une marge de 0,7 seconde, a été le 96e record d’Hamilton et a continué pour une 15e saison consécutive sa série de victoires chaque année où il a concouru dans le sport.

Le joueur de 36 ans a remporté 11 des 16 courses qu’il avait disputées l’année dernière, mais la tâche semble déjà beaucoup plus difficile.

« L’année dernière, nous aurions été très heureux de ce résultat et maintenant nous sommes déçus, donc nous avons définitivement fait un bon pas en avant », a déclaré Verstappen, dont le nouveau coéquipier Sergio Perez est passé du dernier au cinquième.

Bahreïn n’a pas été la course la plus forte de Red Bull dans le passé, ce qui a rendu leur forme le week-end d’ouverture d’autant plus inquiétante.

«Le rythme de Red Bull est incroyablement fort, comme vous pouvez le voir. Nous ne pouvons pas les égaler en qualifications pour le moment », a déclaré Hamilton, dont la victoire était sa 75e pour Mercedes et la 300e par un pilote britannique depuis le début du championnat en 1950.

«Nous ne savons tout simplement pas à quel point ils seront meilleurs dans les autres endroits où nous allons, ni à quel point ils seront pires.»

Mercedes a remporté les sept derniers titres pilotes et constructeurs, après que Red Bull en ait remporté quatre de suite avec Sebastian Vettel de 2010-13.

Verstappen, qui à 18 ans est devenu le plus jeune vainqueur de la course de l’histoire du sport, a longtemps été considéré comme le champion en attente et il y a un sentiment croissant que son heure est venue.

Hamilton a déclaré qu’il était aussi excité que quiconque à la perspective d’une telle bataille générationnelle: «Je pense que c’est quelque chose que tous les fans veulent depuis longtemps. Bien sûr, ce n’est qu’une course, donc nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Il y a un long chemin à parcourir, 22 (courses)… Je serai gris à la fin! »