Hamilton: Je suis extatique comme si c’était ma première

Il était inévitable que Lewis Hamilton revendique sa 100e pole position en Formule 1, le faisant par un après-midi ensoleillé lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne 2021 pour marquer une nouvelle étape remarquable dans son incroyable carrière dans l’élite.

L’exploit a frappé à la maison comme en témoigne sa descente lente et solennelle de la voiture, à la célébration relativement rythmée avec son équipe, puis lorsqu’il a posté sur Twitter:

«100 POLES! Je ne peux même pas commencer à décrire ce que cela fait. Je ne peux pas remercier suffisamment l’équipe et tout le monde à l’usine pour tout ce qu’ils ont fait pour nous aider à franchir cette étape incroyable. Je me sens tellement humble et très reconnaissant. Cela ressemble à ma première victoire une fois de plus.

100 PÔLES! Je ne peux même pas commencer à décrire ce que cela fait. Je ne peux pas remercier suffisamment l’équipe et tout le monde à l’usine pour tout ce qu’ils ont fait pour nous aider à franchir cette étape incroyable. Je me sens tellement humble et très reconnaissant. Cela ressemble à ma première victoire à nouveau 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2 – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 8 mai 2021

Lors de l’entretien d’après-qualification, Hamilton a eu un tête-à-tête avec l’ancien coéquipier Pedro de la Rosa qui était MC pour l’occasion en Espagne, le vainqueur de la pole a ensuite déclaré: «C’est aux hommes et aux femmes qui sont de retour à l’usine qui élève continuellement la barre et n’abandonne jamais.

«Le soutien que j’ai, c’est un rêve pour moi de travailler avec ces gars et le voyage que nous avons fait a été immense.

«Qui aurait pensé à la fin de 2012, lorsque nous avons pris la décision de devenir partenaire, nous nous qualifierions à 100 ans. Je me sens donc très humble et très reconnaissant. Je suis extatique comme si c’était ma première.

Quant à son tour historique de la journée sur le circuit de Barcelone-Catalunya, Hamilton a déclaré: «J’étais un peu inquiet des changements que nous allions potentiellement faire pour les qualifications. Nous essayons toujours d’améliorer la voiture, mais c’est un peu un pari car il faut encore garder la course à l’esprit.

«Nous avons donc fait ce changement et dès que je suis sorti ‘c’est immédiatement le mauvais’. C’était mon appel à la fin mais c’était vraiment dur. C’est pourquoi j’ai été en retard tout au long des qualifications. Je faisais de petits ajustements ici et là pour essayer de monter en vitesse, mais le premier tour [of Q3] a été le meilleur tour que j’ai réalisé pendant toute la séance, ce qui est génial.

«J’ai essayé d’améliorer le prochain tour, je pense que j’étais un dixième et demi, mais je n’ai pas pu le garder», a ajouté Hamilton qui va désormais chasser sa 98e victoire en Grand Prix dimanche, avec la 100e victoire imminente

McLaren a également eu son mot à dire, avec un Tweet de félicitations rappelant à Lewis sa première pole en F1 inscrite avec eux au Grand Prix du Canada 2007 à Montréal.

Hamilton a dépassé il y a longtemps le record de 69 premiers départs de Michael Schumacher et des 65 d’Ayrton Senna, tous deux maîtres de l’art de la qualification.