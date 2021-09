Hamilton : je suis incroyablement déçu – GRAND PRIX 247

Lewis Hamilton de Mercedes s’est dit déçu après sa performance décevante lors des qualifications, pour le Grand Prix de Russie 2021 où il n’a terminé que quatrième.

Le septuple champion Lewis Hamilton, est entré dans le Grand Prix de Russie de ce week-end, derrière Max Verstappen de Reb Bull par cinq points au classement des pilotes.

Verstappen encourant une pénalité de trois places sur la grille pour avoir été jugé coupable de l’accident du couple à Monza la dernière fois et plus tard relégué à l’arrière de la grille pour avoir pris une nouvelle unité de puissance, une en plus de son allocation de saison, Hamilton a eu un occasion en or de profiter des malheurs de son rival pour creuser un écart au classement du championnat, au cours d’une saison disputée avec les plus belles marges.

Le fait que Mercedes se soit toujours bien comporté sur le site russe, remportant les sept courses qui s’y sont déroulées, devrait avoir une motivation supplémentaire pour le Britannique de modifier l’équilibre des pouvoirs en sa faveur dans la lutte pour le championnat.

Hélas, ce n’était pas censé être le cas, Hamilton n’ayant pas dépassé la quatrième place après avoir eu du mal à mettre suffisamment de chaleur dans ses pneus tendres lors de son deuxième passage en Q3, filant dans le processus, après avoir précédemment survécu à un frôlement avec les murs d’entrée du pitman. effaçant l’aileron avant de son W12.

Cette séquence malheureuse d’événements a laissé l’as Mercedes à une quatrième place frustrée sur la grille pour la course de demain.

“J’ai fait une erreur dans la voie des stands et je suis incroyablement déçu de cela”, a déclaré Hamilton. « Jusque-là, j’étais dans le groove, j’étais dans la zone et je suis vraiment désolé pour toute l’équipe qui est ici et en arrière à l’usine car évidemment ce n’est pas ce qu’on attend d’un champion.

« C’est ce que c’est, et je ferai de mon mieux demain pour essayer d’y remédier. À la fin, c’était tellement glissant quand vous n’avez pas de température et sans le temps pour ce deuxième tour de poussée, nous n’avons pas pu établir le temps des gars devant.

Hamilton a exprimé son inquiétude quant à ses chances de rattraper les pilotes devant, il a déclaré : « Ces voitures devant ont un bon rythme et ce ne sera certainement pas facile demain. Je vais juste dire mes prières et espérer que notre voiture pourra être réparée pour qu’elle soit en ordre pour demain.

«Ces choses sont envoyées pour nous essayer, et même si je me sens mal en ce moment, je vais le transformer en positif et essayer de faire de notre mieux. Mais nous avons un Britannique en pole, ce qui est génial, alors félicitations à Lando », a conclu un Hamilton philosophe, tout en saluant l’immense exploit de son compatriote Lando Norris, qui a réalisé sa toute première pole position ce jour-là.

Avec son pilote vedette vidé à juste titre de ne pas avoir maximisé ses chances ce jour-là, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a tenté d’atténuer la douleur, ce qui implique que l’équipe a tout fait correctement, mais les conditions n’ont tout simplement pas fonctionné.

“Il y a des situations comme aujourd’hui qui sont vraiment malheureuses”, a déclaré Wolff. “Vous ne pouvez pas signaler une erreur aujourd’hui – nous étions les premières voitures de la séance et nous nous sommes retrouvés dans une séquence où soit nous aurions avorté nos deux derniers passages sur le pneu intermédiaire pour obtenir deux passages doux ou jouer la sécurité en terminant le tour, ce que nous avons fait.

« Si vous pouviez remonter le temps, vous ne sortiriez peut-être pas le premier et n’attendriez pas une minute plus tard, mais ensuite vous vous lancez dans la lecture à la boule de cristal », se dit l’Autrichien.

Wolff a ensuite exonéré Hamilton de son entrée aux stands, il a déclaré : « Même sans le baiser de Lewis sur le mur, nous n’aurions pas pu faire deux tours sur le Soft et c’était définitivement un pneu pour deux tours aujourd’hui.

« Avec le deuxième tour, je suis sûr que nous aurions été assez rapides pour la première ligne, mais avec un tour, vous n’avez aucune chance de chauffer suffisamment le pneu. Maintenant, nous devons changer la donne demain, ces choses vont parfois contre vous mais l’important est de savoir comment vous réagissez.

“Lewis est toujours à la recherche de la victoire, c’est l’objectif et Valtteri peut passer à l’attaque depuis P7, il a semblé très fort tout le week-end”, a conclu Wolff.

Hamilton prendra le départ de la course de demain, toujours à la poursuite de cette insaisissable 100e victoire de course, sa dernière victoire à Silverstone en juillet.