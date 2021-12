Hamilton : je suis plus détendu que je ne l’ai jamais été

Michael Schumacher était toujours en course et Lewis Hamilton n’était qu’un seul champion du monde de Formule 1, la dernière fois que des équipes rivales ont mené la bataille pour le titre aux deux dernières manches de la saison.

Depuis 2012, lorsque Sebastian Vettel de Red Bull a affronté Fernando Alonso de Ferrari lors d’une dernière course décisive pour le titre au Brésil, il n’y a pas eu d’affrontement comme celui entre Max Verstappen et Mercedes, désormais sept fois champion du monde de F1 Hamilton.

Mais celui-ci est différent, avec des époques à terminer et des records de F1 à venir.

« C’est différent parce que nous avons deux équipes incroyablement proches, c’est différent parce qu’en tant qu’équipe nous nous battons pour un territoire inconnu », a déclaré Hamilton aux journalistes jeudi avant l’avant-dernière course de la saison et la première en Arabie saoudite. « Personne n’a jamais remporté huit titres d’affilée, équipe ou pilote. »

Il a poursuivi : « Je suis ravi de monter dans la voiture, je suis très reconnaissant que nous ayons ces deux courses pour nous battre. L’équipe travaille aussi dur qu’elle peut, je me sens bien.

Quant à une équipe rivale qui s’est battue contre Mercedes jusqu’au bout, ce qui ne s’est pas produit depuis 2014, Hamilton a expliqué : « Il y a quelques éléments qui sont différents, dans un sens parce que nous avons deux équipes incroyablement proches. C’est différent parce que nous nous battons pour un territoire inconnu, personne n’a jamais remporté huit titres de pilotes ou d’équipes, donc c’est nouveau.

Lewis : Je ne crois pas être passé à un autre niveau, je crois que je suis juste à un bon niveau en général

« Et puis de l’autre côté, je suis plus détendu que je ne l’ai jamais été. Ce n’est pas la première fois ; Je me souviens comment c’était avec mon premier championnat et même mes deuxième et troisième, les nuits blanches, et tout ce genre de choses, alors que je suis beaucoup plus sûre de moi et je me suis appliquée comme jamais auparavant.

« Je sais que je ne peux rien changer au passé, mais tout ce que je peux faire, c’est me préparer du mieux que je peux pour ce qui m’attend, et je sais à 100% que je l’ai fait. »

Alors que le tatouage sur son dos dit » Still I Rise « , le champion du monde minimise les suggestions selon lesquelles il a élevé son jeu : » Je ne crois pas que je sois passé à un autre niveau, je crois que je suis juste à un bon niveau en général. Peut-être que j’ai exploité quelque chose de différent au Brésil, c’est juste – peut-être que je n’y suis jamais allé auparavant, je ne sais pas.

« J’ai certainement déjà occupé ces postes dans ma carrière de nombreuses fois auparavant. Mais j’aimerais penser que j’ai bien fait toute l’année ; vous apprenez constamment, votre environnement, la voiture, comment travailler avec l’équipe, comment tirer le meilleur parti de chaque membre de l’équipe.

« J’aime penser que nous avons tous, pas seulement moi – ce sont les ingénieurs, les mécaniciens, chaque membre de l’équipe s’est davantage mobilisé et c’est ce qui était nécessaire. Nous avons toujours besoin de plus de performances, nous avons besoin de plus de concentration, nous avons besoin de plus de puissance dans les lignes droites », a expliqué Hamilton.

Huit titres de F1… ça n’a jamais été fait auparavant

Quant à la signification, pour lui, d’un huitième titre sans précédent, il a déclaré : « L’un étant encore une fois, c’est quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant.

Mercedes a remporté les sept derniers championnats des pilotes et des constructeurs de F1, mais cette année pourrait briser la plus longue période de domination du sport par une seule équipe et couronner Verstappen pour la première fois.

Depuis 2012, la bataille n’a parcouru la distance que deux fois et à chaque fois, c’était entre Hamilton et son coéquipier Mercedes Nico Rosberg.

Verstappen doit marquer 18 points de plus que Hamilton pour mettre fin aux choses à Djeddah ce week-end.

Sinon, la bataille entre le challenger de 24 ans et le champion en titre de 36 ans, rivalité qui rappelle celle de la fin des années 1980 et du début des années 1990 entre Ayrton Senna et Alain Prost, se poursuit à Abu Dhabi.

Mercedes peut encore remporter huit couronnes de constructeurs d’affilée, mais il leur faudrait 40 points de plus que Red Bull pour que cela se produise ce week-end.

Ce titre est encore plus proche qu’en 1984 lorsque l’Autrichien Niki Lauda a remporté son troisième titre par un demi-point.

Hamilton a huit points de retard sur Verstappen. Une victoire et un tour le plus rapide à Djeddah pour le Britannique verraient la paire égaliser de points si le Néerlandais est deuxième. S’ils ne marquaient pas tous les deux à Abu Dhabi, Verstappen remporterait la victoire.

La bataille de 1964 entre John Surtees de Ferrari et Graham Hill de BRM s’est terminée avec le premier en tant que champion par un seul point malgré le fait que son compatriote britannique ait marqué plus au total. À cette époque, seuls les six meilleurs résultats comptaient.

En 1988, Senna a remporté le premier de ses trois titres malgré le fait qu’il ait également marqué moins de points que son coéquipier de McLaren Prost, avec seulement les 11 meilleurs résultats comptant.

En 2010, il y avait quatre prétendants jusqu’à la course finale avec Vettel qui n’avait pas mené le championnat jusque-là.

Hamilton était l’un d’entre eux et déjà un vétéran de ces cliffhangers, perdant d’un seul point contre Kimi Raikkonen de Ferrari lors de la première saison du Britannique en 2007 avec McLaren. Il a remporté son premier titre en 2008 avec un dépassement dans le dernier virage du dernier tour de la course finale.

Au total, 14 championnats depuis 1950 ont été remportés lors de l’avant-dernière manche, le plus récemment Jenson Button avec Brawn GP en 2009, et 29 lors de la dernière course.

Cinq titres consécutifs ont été décernés lors de l’avant-dernière course de 1987 à 1991. (Reportage d’Alan Baldwin ; Reportage supplémentaire d’Agnes Carlier)