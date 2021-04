Hamilton: je veux être un catalyseur du changement

Lewis Hamilton veut être un catalyseur du changement tout en changeant son approche dans la lutte contre le racisme en ne «gênant pas les gens» et en étant plus diplomate dans ses actions.

Ce sont des leçons apprises lors de sa campagne politiquement chargée de championnat du monde de Formule 1 2020 au cours de laquelle le pilote Mercedes a placé l’activisme social au centre de la F1; exhortant ses compagnons de conduite à se mettre à genoux, ce que certains n’ont pas fait, tout en croisant pour des causes qui, selon lui, méritaient d’être mises en vedette.

Le joueur de 36 ans n’a pas non plus hésité à reprocher aux administrateurs du sport de ne pas être plus proactifs et de soutenir les questions qu’il soulignait.

Lors de l’ouverture de la saison 2021 à Bahreïn le mois dernier, Hamilton portait un t-shirt avec le message: «Les actions parlent plus que les mots»

L’année dernière, avant le Grand Prix de Toscane l’année dernière, il a enfilé un T-shirt soulignant la mort de Breonna Taylor, prenant un genou pour souligner l’incident et protester contre le racisme.

Dans une interview avec Wired, Hamilton a rappelé ce week-end de septembre: «Normalement, je me concentre uniquement sur la victoire et la perfection, mais dans cette course, je pensais. Je dois gagner cette course pour Breonna. Je dois monter sur le podium pour pouvoir porter ce maillot.

«C’était ma motivation, et c’est vraiment devenu ma motivation tout au long de l’année – encourager les gens à utiliser leur voix pour s’exprimer. Cela est devenu une nouvelle motivation pour moi – tout d’un coup, j’ai eu cette énergie différente. Je courais pour quelque chose et quelqu’un d’autre.

«Je veux être l’un de ces acteurs du changement. Un catalyseur de changement. J’espère vraiment que dans dix ans, je pourrai regarder en arrière et dire que j’ai maximisé mon temps et que j’ai fait les bons choix et que j’ai vraiment eu un impact positif.

Hamilton est, sans aucun doute, la plus grande star de la course automobile de cette génération, peut-être de tous les temps avec Ayrton Senna et Michael Schumacher. Son statut de sept fois champion du monde de F1 avec un nombre de victoires sans précédent lui permet d’utiliser le sport comme plate-forme pour ses messages.

Cela n’a pas toujours été le cas, même après avoir remporté son premier titre en 2008 avec McLaren, il a rappelé: «Je dirais que quand j’étais plus jeune, je n’avais peut-être pas la confiance de savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire. J’ai juste été jeté dans la fosse complètement non préparé, complètement non guidé et j’ai fait beaucoup d’erreurs.

Il reconnaît même que son audace face aux questions qu’il préconise depuis la saison dernière n’a peut-être pas toujours été la bonne tactique: «Au début de l’année, j’ai été très franc et j’ai appelé le sport.

«À l’époque, c’était la bonne chose pour moi, mais j’ai découvert qu’il y a des moments où il faut être très diplomate, où l’on peut faire plus en discutant en arrière-plan, plutôt qu’en embarrassant les gens», a admis Hamilton qui sera le prochain en action à Imola dans quelques semaines.