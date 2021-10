Hamilton : J’espère que nous passerons le premier tour…

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton espère qu’il franchira le premier virage du Grand Prix des États-Unis 2021 en un seul morceau alors qu’il s’alignera aux côtés de son rival pour le titre mondial Max Verstappen sur la première ligne de la grille aujourd’hui.

Verstappen de Red Bull aura l’avantage de partir de la pole position après avoir battu son rival Mercedes à la première place par deux dixièmes sur un Circuit of Americas bondé et grésillant à Austin.

Hamilton et Verstappen sont déjà entrés en collision à deux reprises cette saison – à Silverstone et à Monza – et le virage 1, à COTA, est sans doute l’un des premiers virages les plus difficiles du calendrier de la Formule 1 avec un chaos possible (même attendu) en tant que 20 des plus rapides du monde. les voitures s’élancent sur la ligne de départ, avec les deux prétendants au titre en tête du peloton.

« J’espère que nous passerons le premier virage et que nous obtiendrons une bonne course », a déclaré Hamilton lors de la conférence de presse post-qualification. « Tout est amusement et jeux. Nous allons nous amuser et tout donner comme vous vous en doutez. Ce n’est pas vraiment différent des autres parties de la saison.

Pendant ce temps, Verstappen, assis à la gauche de Hamilton lors de la conférence de presse, a semblé s’offusquer de la ligne des questions.

« Je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à en parler », a déclaré le joueur de 24 ans. «Ce n’est pas comme si nous étions les seuls à avoir touché à ce sport.

«Ces choses arrivent, malheureusement. Mais nous sommes à nouveau au premier rang et tout le monde s’attend à une belle course et en tant que pilotes, c’est ce que nous attendons aussi. Nous serons professionnels », a insisté l’as néerlandais.

La bataille féroce pour le titre de Hamilton avec Verstappen a été renforcée ici vendredi, lorsqu’ils se sont affrontés lors de la deuxième séance d’essais.

Verstappen a couru à travers la sortie du dernier virage avant d’aller roue contre roue avec Hamilton à 180 mph sur la traînée en montée jusqu’au premier virage.

Verstappen a finalement concédé la position à Hamilton avant de lever son majeur en direction de son rival et de le traiter d’« idiot stupide ».

Commentant le point d’éclair, Hamilton a ajouté: «Je ne l’ai pas couru à côté. Il a décidé de faire le tour de l’extérieur et a fini par sortir large parce que nous nous battions dans le dernier virage. C’était une bêtise [to do]. «

Le Circuit des Amériques a été un terrain de prédilection pour Hamilton et Mercedes dans le passé.

Hamilton a remporté ses troisième et sixième titres mondiaux ici en 2015 et 2019 respectivement, et a triomphé à Austin lors de cinq de ses huit sorties. Une voiture Mercedes est partie de la pole à chaque course depuis 2014.

Mais Hamilton, à six points de Verstappen dans sa quête d’un huitième titre record, n’a pas eu de réponse alors que le Néerlandais a remporté sa 12e pole.

« Désolé, les gars », a déclaré Hamilton à la radio après avoir terminé à 0,209 seconde de Verstappen.

Cependant, le Britannique, qui était quatrième après les premiers runs en Q3, se consolera en séparant les deux Red Bull, Sergio Perez troisième.

Charles Leclerc partira quatrième devant son coéquipier chez Ferrari Carlos Sainz, tandis que Lando Norris sera promu septième après la punition de Valtteri Bottas. Le Finlandais a pris la quatrième place, mais est rétrogradé à la neuvième place après avoir engagé son sixième moteur de la saison.

Le retour de la F1 aux États-Unis – après l’annulation de la course de l’année dernière à cause de la pandémie – a été accueilli avec un enthousiasme spectaculaire.

Une foule exceptionnelle de 120 000 spectateurs a regardé les qualifications, tandis que 140 000 sont attendus pour la course de dimanche, tandis que les chiffres d’audience télévisée pourraient être les plus élevés jamais enregistrés pour un Grand Prix aux États-Unis.

Miami sera ajoutée au calendrier la saison prochaine avec une troisième course sur le sol américain – censée être à Las Vegas – attendue pour 2023.

Une pléthore de grands noms, dont les acteurs hollywoodiens Brad Pitt et Matthew McConaughey, Serena Williams, 23 fois gagnante du Grand Chelem et Rory McIlroy, attireront les stars lors de la manche de dimanche.

On est prêt pour une course à succès, on a hâte !#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/W4TWfkVKK3 – Formule 1 (@F1) 23 octobre 2021