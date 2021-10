Hamilton : Joli changement si nous revenons à Silver

Lewis Hamilton dit que revenir à la livrée argentée d’origine de sa Mercedes, à partir du noir actuel, affirmant que ce serait un bon changement.

Mercedes a peint ses voitures en noir l’année dernière en solidarité avec les appels de Hamilton à l’harmonie raciale mondiale, en utilisant la Formule 1 comme plate-forme de premier plan pour exprimer ses griefs et sensibiliser aux abus raciaux dans la société.

Maintenant, plus d’un an plus tard, le retour à l’argent emblématique qui a été la marque de commerce de Mercedes il y a près d’un siècle n’est pas un problème pour le champion du monde.

L’année dernière, Hamilton a expliqué les motivations pour faire une déclaration avec la livrée noire : « Il est si important que nous saisissions ce moment et que nous l’utilisions pour nous éduquer, que vous soyez un individu, une marque ou une entreprise, pour apporter de vrais changements significatifs lorsqu’il s’agit de garantir l’égalité. et l’inclusivité.

« J’ai personnellement été victime de racisme dans ma vie et j’ai vu ma famille et mes amis en faire l’expérience, et je parle du fond du cœur lorsque j’appelle au changement. Quand j’ai parlé à Toto de mes espoirs pour ce que nous pourrions réaliser en tant qu’équipe, j’ai dit qu’il était si important que nous soyons unis.

“Je voudrais dire un grand merci à Toto et au conseil d’administration de Mercedes pour avoir pris le temps d’écouter, de parler et de vraiment comprendre mes expériences et ma passion, et d’avoir fait cette déclaration importante que nous sommes prêts à changer et à améliorer en tant que une entreprise.

“Nous voulons construire un héritage qui va au-delà du sport, et si nous pouvons être les leaders et commencer à construire plus de diversité au sein de notre propre entreprise, cela enverra un message si fort et donnera aux autres la confiance nécessaire pour entamer un dialogue sur la façon dont ils peuvent mettre en œuvre le changement », a conclu Hamilton.

Le patron de l’équipe Mercedes, Tot Wolff, a ajouté à l’époque : « Le racisme et la discrimination n’ont pas leur place dans notre société, notre sport ou notre équipe : c’est une croyance fondamentale chez Mercedes. Mais avoir les bonnes croyances et le bon état d’esprit ne suffit pas si nous restons silencieux.

“Nous souhaitons utiliser notre voix et notre plate-forme mondiale pour défendre le respect et l’égalité, et la Silver Arrow courra en noir pendant toute la saison 2020 pour montrer notre engagement en faveur d’une plus grande diversité au sein de notre équipe et de notre sport”, a déclaré Wolff.

Un an et demi plus tard, Motorsport Network a demandé à Hamilton : s’il accepterait de revenir à la couleur d’origine, il a répondu : « C’est à l’origine une Silver Arrow.

« Quand j’ai demandé si nous pouvions aller rendre la voiture noire l’année dernière, en termes de symbolisme, et ce que nous avons l’intention de faire en termes de soutien, je ne m’attendais pas à ce que cela dure particulièrement longtemps, et nous l’avons porté dans une deuxième saison, ce qui est génial.

« Si cela revient, ce sera un beau changement. Cela ne nous détourne pas des changements que nous effectuons en interne, alors que nous continuons à vraiment promouvoir la diversité, même en travaillant avec tous nos partenaires.

“Même l’autre jour avec UBS, nous avons fait venir ces jeunes [and talk to us as we] essayez d’inspirer la prochaine génération d’ingénieurs de tous horizons. Nous avons un bon programme, donc ça ne fait pas de différence », a ajouté le septuple champion du monde de F1.

Mercedes se dirige vers la 16e manche du Championnat du monde de F1 2021 – le Grand Prix de Turquie – en tête du classement des constructeurs de F1 et Hamilton en tête du classement des pilotes.