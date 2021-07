Hamilton : la bataille pour le titre a ravivé mon amour pour la F1

Lewis Hamilton dit qu’il n’a pas l’intention de rester en Formule 1 jusqu’à la quarantaine. mais s’est inscrit pour deux ans de plus parce que le combat serré pour le titre de cette saison a été si excitant.

Expliquant l’idée derrière une prolongation de contrat annoncée lors du Grand Prix d’Autriche samedi, le septuple champion du monde de Mercedes a déclaré aux journalistes qu’il adorait le défi.

Le pilote de F1 de 36 ans, le plus titré de tous les temps, a déclaré qu’il avait envisagé de partir mais qu’il avait le sentiment que lui et le sport entraient dans une nouvelle phase intéressante : « Je pense que nous sommes plus mis au défi que jamais cette année, ce qui est formidable. et j’aime la course. C’est ce que je veux faire.

Hamilton a déclaré que son contrat précédent était censé être de deux ans, mais il en a demandé un parce qu’il ne savait pas s’il continuerait ou non, la pandémie de COVID-19 créant également une incertitude.

« J’ai eu le meilleur et le plus agréable début de l’année, j’ai apprécié le tour de montagnes russes que nous vivons », a-t-il expliqué.

« Le début de cette saison, lorsque les voitures étaient si proches en termes de performances – à peu près égales – alors c’était vraiment l’un des moments les plus excitants que j’aie eu depuis un certain temps. Pour pouvoir avoir cette bataille avec Red Bull.

“J’espérais vraiment que cela continuerait comme ça pour le reste de l’année, mais ils ont fait un énorme pas en avant”, a déclaré Hamilton.

Le Britannique a 18 points de retard sur Max Verstappen après les huit premières courses, Red Bull en remportant quatre d’affilée jusqu’à dimanche après que Hamilton ait triomphé dans trois des quatre premières.

Hamilton a utilisé sa plate-forme pour faire campagne pour la diversité et l’égalité des droits, une partie importante de sa décision de rester, mais il a dit qu’il aimait aussi son travail : “Je me suis réveillé en pensant à la course, alors je voulais continuer à course.

« Maintenant, nous menons cette bataille serrée, cela m’a rapproché de l’équipe, des ingénieurs, cela me fait creuser plus profondément et j’adore ça. Cela a revigoré l’amour que j’ai pour ce sport et l’amour pour ce que je fais.

Le nouveau contrat verra Hamilton, qui a 98 victoires et 100 poles, courir jusqu’à l’âge de 38 ans – un âge qu’il a dit « ne sonne pas si mal ».

Il ne resterait pas juste pour le plaisir, cependant : « Il va y avoir un moment où je vais vouloir passer à autre chose… Je ne vais pas le faire à 80 %, 70 ans. % et glissez-vous simplement le long. “

« Je ne suis là que pour gagner. Donc, s’il y a un moment où je sens que je ne veux pas engager le temps ou l’effort, ce sera le moment pour moi d’arrêter. Je ne prévois pas être ici avant l’âge de 40 ans. J’espère avoir autre chose d’excitant à faire au-delà », a ajouté Hamilton. (Reportage d’Alan Baldwin)