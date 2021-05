Hamilton: la F1 est devenue un club de garçons milliardaire

Lewis Hamilton pense que la Formule 1 est devenue un «club de garçons milliardaire» et a déclaré qu’il lui serait désormais «impossible» de se lancer dans le sport alors qu’il se dirige vers le Grand Prix de Monaco ce week-end en tant que pilote le plus décoré de l’histoire de la F1.

Hamilton se lance dans un huitième championnat du monde sans précédent, alors que son total de 98 victoires et 100 pôles est meilleur que quiconque.

Mais le joueur de 36 ans, qui a été élevé dans un domaine du conseil de Stevenage, a affirmé que la F1 était réservée aux riches.

Lance Stroll, Nicholas Latifi et Nikita Mazepin sont tous fils de milliardaires, tandis que les pères de Max Verstappen et Mick Schumacher ont tous deux participé à la F1.

Le père de Hamilton, Anthony, a travaillé plusieurs emplois pour financer la carrière junior de son fils avant qu’il ne soit pris en charge par Mercedes, âgée de 13 ans.

«Nous vivons à une époque où ce sport est devenu un club de garçons milliardaire», a déclaré Hamilton, dans une interview avec la publication espagnole AS.

«Si je devais repartir d’une famille ouvrière, il me serait impossible d’être ici aujourd’hui parce que les autres garçons auraient beaucoup plus d’argent.

«Nous devons travailler pour changer cela et en faire un sport accessible, pour les riches et pour les personnes aux origines plus modestes.

Hamilton a terminé troisième de la deuxième séance d’essais au retour de la F1 à Monte Carlo jeudi après l’annulation de l’événement du calendrier Covid de l’année dernière.

Hamilton a été battu par le duo Ferrari en tête du classement de Charles Leclerc et Carlos Sainz, mais il a terminé devant Verstappen.

Hamilton s’est délecté de sa nouvelle rivalité avec le pilote Red Bull, offrant une série d’expositions impressionnantes pour remporter trois des quatre premières manches, et faisant taire certains critiques qui prétendent que sa récente domination est due à ses machines Mercedes.

Hamilton a ajouté: «Les gens trouveront toujours un moyen de minimiser le succès, donc je n’y passe pas de temps. Je sais à quel point j’ai dû travailler dur pour être fort, ne pas commettre d’erreurs, extraire toutes les opportunités que j’ai eues et personne ne peut me les enlever.

«Avec plus de batailles roue à roue, j’espère avoir plus d’occasions de montrer aux gens ce dont je suis capable», a ajouté le Champion du Monde.

Le patron de Mercedes de Hamilton, Toto Wolff, a récemment affirmé que son pilote superstar pourrait rester en F1 au-delà de son 40e anniversaire.

Mais Hamilton a ajouté: “Il me resterait cinq ans pour cela, et je ne pense pas que je continuerai à courir alors, même si vous ne dites jamais jamais.”

Le circuit routier unique de Monte Carlo ici dans la principauté est considéré comme l’un des plus difficiles de F1 et un certain nombre de pilotes ont été victimes des limites étroites du parcours de deux milles lors des deux séances d’essais de jeudi.

Premièrement, le double champion du monde Fernando Alonso a porté trop de vitesse dans la Rascasse et a franchi la barrière. Le pilote Alpine a cassé son aileron avant et est retourné aux stands pour des réparations. Puis Sainz a poussé les barrières du complexe de la piscine mais s’est échappé sans dommage significatif à sa Ferrari.

Dans l’après-midi de course, c’était au tour de Schumacher. Le rookie a perdu le contrôle de son Haas à l’entrée de Casino Square et est entré en collision avec les barrières métalliques.

Schumacher a subi une crevaison à l’arrière droit et a tenté de retourner aux stands, pratiquement sur trois roues, avant d’être contraint de s’arrêter à la sortie du tunnel.