Hamilton: la Red Bull bendy wing gagne trois dixièmes

C’est peut-être une guerre de mots, les règles d’engagement hors du champ de bataille de la Formule 1 pour fouiller dans les voitures rivales comme l’a fait Lewis Hamilton, pour découvrir ce qu’il a décrit comme une «aile souple valant trois dixièmes» boulonnée au rouge de Max Verstappen Bull, lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne 2021.

Alors que Hamilton a remporté sa 100e pole position, c’était très, très proche avec Verstappen à quelques centièmes de la Mercedes à l’issue des qualifications sur le circuit de Barcelone-Catalunya samedi.

Par la suite, sans accuser ses rivaux de contourner les règles, Hamilton a souligné le problème de «l’aile souple» lors de son entretien d’après-course avec Sky F1: «C’est le but d’être au premier rang et d’être le premier.

«Le virage 1 est à 600 mètres, il y a souvent un vent de face et cela signifie que les gars peuvent vous traîner, ce qui est vraiment difficile. Les Red Bulls sont vraiment rapides dans les lignes droites. Ils ont cette aile courbée à l’arrière de leur voiture qu’ils mettent [Saturday] et ils gagnèrent au moins trois dixièmes de cette aile.

«Ils seront donc plus rapides dans les lignes droites que nous et il sera difficile de les garder derrière, mais cela ne veut pas dire que ce sera impossible. Le timing et le rythme seront tout », a ajouté Hamilton.

En effet, Verstappen s’est musclé en avant dans le virage 1 après que les deux rivaux pour le titre se soient bien éloignés de la première ligne de la grille et pendant une grande partie de la première moitié de la course, c’était une impasse avec Red Bull devant retenir la Mercedes jusqu’à ce qu’il ne puisse pas. Suite.

Réagissant aux révélations de Hamilton sur les «ailes flexibles», le chef d’équipe Christian Horner a défendu sa voiture pour s’assurer que toute la RB16B était au-dessus du bord: «Bien sûr, la voiture a été minutieusement contrôlée et il y a des tests de retrait, il y a toutes sortes de tests différents qu’elle doit passer.

«La FIA est complètement satisfaite de la voiture, elle a passé tous ces tests qui sont assez stricts. C’est quelque chose que Toto m’a mentionné précédemment. Je doute que ce soit l’opinion de Lewis, cela vient probablement d’ailleurs », a déclaré Horner à ..

Quoi qu’il en soit, après la raclée de dimanche en Espagne par Hamilton et Mercedes, Horner et ses hommes doivent trouver plus d ‘«aile souple» ou des solutions similaires améliorant les performances pour permettre à Verstappen de défier sur un pied d’égalité, rien de moins et ce sera une autre saison de jouer du rattrapage sur tous les fronts.