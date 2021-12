Hamilton : La tricherie est la pire affirmation jamais faite

Lewis Hamilton comprend que la guerre des mots entre les camps en lice pour le titre de Formule 1 Mercedes et Red Bull fait partie du jeu, mais méprise les suggestions que son équipe triche.

L’une des compétitions les plus serrées depuis près d’une décennie entre le septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton et le prétendant au trône Max Verstappen a depuis longtemps dépassé la piste, avec les chefs d’équipe Toto Wolff et Christian Horner fournissant un spectacle de guerre verbale.

Des ailes pliées au bricolé avec le DRS, le paddock bat de l’aile, avec des suggestions l’une ou l’autre (selon le côté de la clôture sur lequel vous vous trouvez) (nudge-nudge, wink-wink) enfreignant les règles chaque fois que l’occasion se présente.

Le poète John Lyly a écrit « Les règles du fair-play ne s’appliquent pas dans l’amour et la guerre », ce à quoi Hamilton adhère raisonnablement, comme il l’a expliqué lors d’une interview avec The Times.

« Nous avons tous des egos et c’est ce qui contrôle nos émotions, et ce sont des egos qui se combattent », a expliqué le pilote Mercedes. « Il y a la défense, il y a le respect, mais j’ai vu quelqu’un dire quelque chose sur la tricherie, et c’est la pire affirmation jamais faite. »

« J’ai appelé James Allison et Mike Elliott et leur ai dit : je veux vraiment en savoir plus sur ces choses, et ils m’ont expliqué en détail où nous en sommes. Nous avons fait tous ces tests et c’est là que ça se trouve, mais je n’aime pas quand les gens le disent », a ajouté Hamilton en faisant référence aux suggestions selon lesquelles son équipe triche.

Pour cette étape cruciale de la bataille, Mercedes a extrait des performances époustouflantes du package W12 couplé, à la dernière d’une belle portée et de l’étagère supérieure – « moteur épicé » – qui entre les mains de Hamilton a vu un déficit de 19 points réduit à huit. points en deux courses, et maintenant avec deux à faire, il est de retour dans la course, et tout à fait en fait.

Notamment, Verstappen n’avait aucune réponse pour l’homme Mercedes ni au Brésil ni au Qatar.

L’inconnu qu’est Djeddah ce week-end et la familiarité d’Abu Dhabi nous attendent dans ce combat pour le titre où Mercedes est à nouveau l’équipe à battre. Et ils ne trichent pas, demande Lewis.