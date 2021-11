Hamilton : la voiture se sent mieux que jamais

Lewis Hamilton a dominé deux courses consécutives maintenant, gagnant à Sao Paulo contre l’adversité, tandis que le GP du Qatar semblait être une croisière vers le drapeau, le Britannique admettant que sa voiture, la Mercedes W12, se sent mieux que jamais. .

La déclaration du septuple champion du monde de Formule 1 est étayée par ses résultats, sa victoire au Brésil étant l’une de ses meilleures à ce jour et celle du Qatar une démonstration de domination typique d’Hamilton d’avant 2021.

Aucune mise à niveau pour le W12 depuis Silverstone

Inutile de dire que le début de saison a été lent pour Hamilton et Mercedes, l’équipe souffrant des nouvelles réglementations aérodynamiques au sol mises en place pour cette saison, alors que Red Bull a pris le dessus, sa RB16B rapide prête à l’emploi.

Et avec le remaniement majeur de la réglementation dont la F1 est témoin l’année prochaine, les équipes essayaient toujours d’équilibrer leurs efforts de développement sur les voitures de cette année avec le travail qui doit être fait sur leurs challengers 2022 radicalement différents, l’équilibre devenant de plus en plus critique en tant qu’équipe. impliqué dans un combat pour le titre. Ce qui est le cas pour Mercedes.

Hamilton a parlé aux médias après la course sur le circuit international de Losail et a fait la lumière sur le travail de développement de son équipe sur sa course.

« Je pense qu’au fil de l’année, nous avons mieux compris la voiture », a-t-il commencé.

« [We’ve] certainement été en mesure d’extraire plus de performances du package sans apporter de mises à niveau – nous n’avons pas eu de mise à niveau depuis Silverstone.

« Cela a été assez phénoménal de voir les petits morceaux et les incréments que nous avons améliorés. »

Que Mercedes souffrait de fiabilité sur le plan du groupe motopropulseur cette année n’était un secret pour personne, Hamilton recevant deux moteurs à combustion interne supplémentaires en Turquie et au Brésil, et subissant les pénalités de grille qui en découlent.

Le nouveau moteur qu’il a utilisé au Brésil a été surnommé un « moteur de fusée » par Helmut Marko de Red Bull, Hamilton en a tiré le meilleur parti lors du Grand Prix de dimanche en surmontant des pénalités de moteur et une disqualification de qualification pour une irrégularité du DRS sur sa Mercedes.

Néanmoins, la voiture du vainqueur 102 fois était incroyablement rapide à Sao Paulo, et malgré le fait qu’elle n’utilisait pas le même « moteur de fusée » au Qatar, elle est restée compétitive, car la RB16B de Red Bull a finalement trouvé son match.

« C’est clairement très proche entre les deux voitures, donc je pense que cela nous prépare pour une belle bataille », a souligné Hamilton.

« Dans ces deux derniers [races], je pense que nous avons juste pu faire un meilleur travail dans l’ensemble », a-t-il poursuivi. « Et j’espère que nous pourrons prendre cette forme dans les deux prochains. »

OMS et covid?

L’as Mercedes, visant une huitième couronne de pilote de F1 record cette année, une de plus la légende allemande Michael Schumacher, a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas totalement au-dessus de son infection à Covid-19 de l’année dernière, ce qui lui a fait sauter le Grand Prix de Sakhir à Bahreïn, où son futur coéquipier George Russell a été appelé par Mercedes pour le remplacer.

Mais les effets Covid persistants de Hamilton appartiennent désormais au passé, a déclaré le jeune homme de 36 ans: «Je me sens bien, je me sens dans la meilleure forme physique que j’ai été toute l’année.

« Évidemment en début d’année, [I was] pas particulièrement bien. [But] je me sens bien [and] la voiture se sent mieux que jamais.

« Je me sens positif pour ces prochaines courses », a-t-il révélé.

« Je pense qu’ils devraient être assez bons pour notre voiture, donc j’attends avec impatience cette bataille », Hamilton, qui est maintenant deuxième au classement des pilotes à 8 points derrière son rival pour le titre Max Verstappen.

Avec la situation actuelle, tout est à jouer pour le titre, avec deux courses à disputer cette saison, l’Arabie Saoudite et Abu Dhabi.