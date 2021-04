Hamilton, le meilleur revenu, prend une réduction de salaire · .

La valeur du prochain contrat de Lewis Hamilton avec Mercedes – et s’il garderait sa place en tête de la liste des salaires des pilotes de F1 – était un sujet de spéculation tout au long de la saison dernière.

Au début de la saison, il est devenu clair que Hamilton était sur la bonne voie pour remporter un septième succès record en championnat de Formule 1, ce qui augmenterait encore sa valeur marchande déjà exorbitante. Bien que Hamilton ait minimisé l’importance de son salaire dans les discussions sur son nouvel accord, des rapports affirmaient que le pilote le plus rémunérateur de F1 cherchait à augmenter son salaire.

On pensait que Hamilton gagnait environ 40 millions de dollars (29,08 millions de livres sterling) par an dans le cadre de son contrat précédent – bien plus de 2 millions de dollars par course l’année dernière lorsque la pandémie a raccourci le calendrier de 22 courses à 17 courses. millions pour 2021 a suscité une réponse dédaigneuse de Hamilton sur les réseaux sociaux.

Le nouvel accord de Hamilton a finalement été annoncé en février, après avoir été retenu lorsque lui, puis le PDG de Mercedes, Toto Wolff, ont contracté Covid-19. Compte tenu du temps limité qui lui restait pour conclure un accord, il n’a accepté qu’une prolongation d’un an, et . comprend qu’il a accepté une réduction de ses honoraires à 30 millions de dollars. Cette réduction d’environ 1 million de dollars par course est contraire aux rapports ailleurs, bien que, comme pour tous les pilotes, un package de bonus y sera associé.

Il n’est pas le seul multiple champion dont le salaire a baissé cette année. On pense qu’Aston Martin paie à Sebastian Vettel la moitié de ce qu’il a gagné lors de sa dernière saison chez Ferrari. Vettel et son coéquipier Lance Stroll sont censés être payés directement par le fabricant, plutôt que par l’équipe.

Analyse: Comment Hamilton devient le sportif le plus riche de Grande-Bretagne de tous les tempsFernando Alonso comptera plus que Vettel à son retour en F1 avec Alpine. On pense qu’il est le troisième pilote le mieux rémunéré de F1, derrière Hamilton et Max Verstappen.

Mais les jours de salaires aussi élevés peuvent être comptés. Les équipes de F1 doivent fonctionner avec un plafond budgétaire pour la première fois cette année, et bien que cela ne couvre pas encore les paiements aux pilotes, cela pourrait changer à l’avenir.

L’année dernière, Hamilton a admis qu’il ne se sentait pas à l’aise de négocier un «gros contrat» alors que tant de gens perdaient leur emploi à cause de la pandémie. Et ayant déjà dépassé le footballeur David Beckham en tant que sportif britannique le plus rémunérateur de tous les temps, Hamilton est sans doute dans une position où il peut se permettre de prendre moins.

Cela constituera un argument solide pour quiconque prétend que le moment est venu de plafonner les gains des pilotes de F1.

Estimations salariales des pilotes de Formule 1 2021 de .

Remarque: tous les pilotes sur les packages de base avec des bonus individuels

