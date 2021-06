Hamilton: le mythe de l’échange de moteur de Di Resta est faux

in

Le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton a dissipé le “mythe” entourant un échange de châssis avec son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas après s’être qualifié pour le Grand Prix de France d’aujourd’hui.

Hamilton et Bottas avaient échangé des châssis pour la course de ce week-end sur le circuit Paul Ricard dans le cadre d’une rotation prévue, a déclaré Mercedes lors de la préparation.

En conséquence, le Britannique a conduit le châssis utilisé par Bottas lors des quatre dernières courses, dont une dernière manche cauchemardesque à Bakou, tandis que le Finlandais a le châssis qui a permis à Hamilton de remporter trois victoires en six courses.

Mercedes a déclaré que les deux châssis étaient identiques, mais l’échange, coïncidant avec une reprise de forme pour Bottas et de plus grandes luttes pour Hamilton, a conduit à des théories de spéculation et de complot.

“Je vous ai vu proposer un mythe, alors j’étais heureux de pouvoir vous prouver le contraire”, a déclaré Hamilton au commentateur de Sky Sports F1 et ancien coureur Paul di Resta dans les interviews post-qualifications. “La qualité du travail de nos ingénieurs, (nos) voitures sont exactement les mêmes.”

Hamilton s’est qualifié deuxième samedi, derrière le poleman de Red Bull Max Verstappen mais devant Bottas en troisième. Le Finlandais enflammé, qui s’est lancé dans le week-end avec des spéculations sur son avenir Mercedes, avait mené Hamilton à travers les trois séances d’essais.

Après avoir battu Bottas en qualifications, Hamilton a admis avoir eu du mal mais a déclaré que cela avait plus à voir avec le fait d’avoir la voiture dans la fenêtre de fonctionnement optimale : « Comme vous pouvez le voir aujourd’hui, j’ai réussi à faire un excellent travail avec la même voiture. Donc ce n’est pas différent.

“En général, nous avons du mal à tout obtenir des pneus et à mettre la voiture dans la bonne fenêtre”, a ajouté le champion du monde de F1 en titre.

Bottas a accepté, en disant : « Je pense que c’est plus dans la tête. Vous pensez que certains châssis sont meilleurs, d’autres non, donc je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de différence.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a apporté un éclairage supplémentaire sur la question : « Sur le kilométrage, nous avons quatre châssis de report et probablement si vous enquêtez avec les autres grandes équipes comme Ferrari et Red Bull, ils devraient également avoir un châssis de report plutôt que d’en produire un nouveau. car un neuf serait trop cher.

« Nous avons donc reporté quatre châssis. Une [chassis five] eu un peu oups à Imola. Ce sont tous des châssis qui ont remporté des courses au cours des deux dernières années, des châssis qui sont maintenant utilisés par tout le monde, par les deux pilotes.

« Il y a donc un plan en début de saison, quel châssis va où. S’il y en a un endommagé, quand peut-on le réparer, quand reviendra-t-il dans la boîte en tant que châssis de rechange. Il n’y a pas d’autre pensée derrière cela.

« Le châssis est le monocoque. Il s’agit d’une « baignoire » en carbone qui est rigide, assure la sécurité des conducteurs et constitue l’épine dorsale de la voiture.

« De nos jours, lorsque les châssis reviennent à l’usine, ils sont scannés au laser, leur rigidité est vérifiée et s’il y a le moindre écart, le châssis n’est plus utilisé », a expliqué Wolff dont les voitures démarreront le Grand Prix de France des deuxième et troisième sur la grille. (Rapport d’Abhishek Takle)