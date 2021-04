Lewis Hamilton est obsédé par l’amélioration, et dans le Formule 1 il n’en manque pas un. Garder un œil sur ses rivaux fait partie de la routine du grand cirque, à tel point que les équipes engagent des photographes espions pour obtenir des clichés détaillés des voitures rivales. L’analyse de ce que fait la concurrence peut aider les équipes à s’améliorer ou à voir ce qui fonctionne pour leurs rivaux, et pour cette raison, des règles ont été créées qui limitent certaines techniques et astuces pour réaliser une analyse exhaustive comme les caméras 3D ou certains logiciels complexes pour copier les rivaux. dessins.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Les équipes font de leur mieux pour garder leurs conceptions et mods secrets, mais elles ne comptent pas sur le grand observateur d’un pilote comme Hamilton. Un ancien ingénieur de Mercedes, Philipp Brandle, a découvert certains des commentaires que Hamilton fait à l’équipe lorsqu’il se rend compte de petits détails qui font la différence. Brandle a travaillé sur la voiture du septuple champion du monde jusqu’à la fin de 2019 et a veillé à ce que « Lewis est un super espion, il regarde tout de très près. »

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Et c’est que parmi de nombreuses anecdotes, Branle a voulu en souligner une en particulier qui montre à quel point Hamilton est analytique par rapport à ses rivaux: «Je me souviens de quelque chose d’une fois avant de monter sur le podium, dans la salle où les pilotes se rafraîchissaient. Hamilton s’est rendu compte que la combinaison d’un autre pilote avait moins de câbles, et il nous a rappelé que cela nous ferait gagner du poids, car chaque détail compte vraiment en Formule 1. « . assura l’ingénieur. «Il nous a donc dit que l’autre équipe avait un faisceau de câbles plus court et une fiche plus petite. Lewis regarde des détails comme ça parce que tout, même comment un seul gramme peut être sauvé, est important.Brandle a conclu.

Pour cette raison, vous pouvez voir les mécaniciens à de nombreuses reprises debout devant les voitures pour les couvrir afin que les rivaux ne puissent rien voir, mais il y a des endroits comme le parc fermé où cela est impossible car les voitures sont gardées dans un espace ouvert. qui invite les regards indiscrets. D’autres pilotes aiment Sebastian Vettel et Nico Hulkenberg ils sont également de grands observateurs « vous regardez comment ils racontent tout dans la voiture et ensuite vous le transmettez à vos ingénieurs en espérant qu’ils pourront faire rouler votre voiture plus vite », a déclaré Hulkenberg.