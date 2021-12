Hamilton: les distances de fermeture devenaient définitivement dangereuses

Lewis Hamilton a été frappé par la nature à grande vitesse du Jeddah Street Circuit après avoir dominé le premier jour des essais libres pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, mais a averti que cela pourrait être dangereux.

Mercedes a le « moteur épicé » du Brésil boulonné à l’arrière de la W12 de Hamilton et il l’a encore utilisé à bon escient, en tête des feuilles de temps à la fin des séances et est clairement l’homme à battre avec le meilleur kit pour démarrer.

Sur une piste qui ressemble à Monaco sous stéroïdes en avance rapide, Hamilton n’était que 0,056 seconde plus rapide que son rival pour le titre Max Verstappen à la fin du FP1, mais cet écart est passé à 0,195 s en FP2, suggérant que le Red Bull joue à nouveau le catch. comme ils l’étaient au Qatar et à Sao Paulo.

Après avoir tiré le meilleur parti du « piquant », Hamilton a déclaré dans le rapport de l’équipe Mercedes : « La piste était rapide – incroyablement rapide et avec beaucoup d’adhérence également. Une fois dans le rythme, c’est beau à conduire.

Hamilton : Notre rythme à long terme semblait plutôt bon

« L’adhérence était très élevée dès le moment où nous sommes sortis et était similaire dans les deux séances. La circulation peut être un problème ici, c’est Monaco-esque et les distances de fermeture avec les autres voitures devenaient définitivement dangereuses », a ajouté Hamilton qui a été montré sur les rediffusions dépassant dangereusement les voitures plus lentes sur la voie intérieure.

Le septuple champion du monde de F1 a poursuivi : « Nous avons essayé plusieurs choses avec nos réglages, et bien que nous ne soyons pas rapides sur un seul run par rapport aux autres, notre rythme sur les longs relais semblait plutôt bon.

« Les pneus Medium et Hard ont tous les deux bien performé, le Soft est probablement un peu trop mou pour les sections à grande vitesse, on a l’impression que le pneu abandonne légèrement.

« Je suis généralement satisfait de la configuration, nous avons modifié quelques éléments entre les sessions et nous travaillerons avec les gars de l’usine à la maison pour nous assurer que nous avons la bonne configuration pour demain », a ajouté Hamilton.

Bottas : La plus grosse surprise a été les pneus, ils ont bien duré

Dans sa voiture sœur, Valtteri Bottas savourait la « poussée d’adrénaline » offerte aux pilotes sur le circuit de la Corniche, avant de résumer sa journée : « En FP1, la piste était meilleure que ce à quoi je m’attendais, un peu poussiéreuse mais grâce aux autres catégories de course. courir ici ce week-end, ça s’améliorait petit à petit.

« Ils ont fait du bon travail avec le tarmac ici, c’était très adhérent même s’il est neuf et sans vraie bosse, agréable et lisse.

« C’était bien d’avoir la confirmation du niveau d’adhérence ici, vous basez votre configuration de départ sur les simulations et le niveau d’adhérence estimé, et nous avons commencé dans un bon endroit.

« La plus grande surprise aujourd’hui a été les pneus qui ont bien tenu et je ne suis pas sûr que nous verrons beaucoup d’arrêts dimanche. Tous les composés semblaient bien fonctionner ici, même si vous pouviez sentir les Softs abandonner légèrement dans les virages à grande vitesse.

Shovlin: Le rythme de longue durée semblait compétitif

Le patron de Mercedes au bord de la piste, Andrew Shovlin, a donné le point de vue du mur des stands : « Comme pour toute nouvelle piste, une partie importante de la première session consiste à comprendre si vous avez fait les bonnes hypothèses sur l’adhérence et le comportement des pneus, et dans les conditions plus chaudes de FP1 nous la voiture fonctionnait bien.

« La deuxième session était plus un défi en termes de rythme sur un seul tour, nous avons quelques idées sur la façon d’aborder cela et nous utiliserons notre simulateur à Brackley pendant la nuit pour explorer quelques directions.

« Le rythme sur le long terme semblait compétitif, Lewis était un peu plus heureux que Valtteri, et nous avons terminé la journée avec des configurations assez différentes sur les voitures, il y a donc des comparaisons intéressantes à tirer de ces données.

« Il semble que la voiture ait un bon potentiel sur ce circuit, mais nous avons clairement un peu de réglage à faire qui nous occupera pendant la nuit », a conclu Shovlin.

Avant le Grand Prix d’Arabie saoudite, 21e manche de la 22e course du Championnat du monde de F1 2021, Hamilton devance Verstappen de huit points au classement des pilotes tandis que Mercedes a cinq points d’avance sur Red Bull au championnat des constructeurs.

Revivez le drame de la deuxième séance d’entraînement de Djeddah 🍿#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 – Formule 1 (@F1) 3 décembre 2021