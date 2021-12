Hamilton marque un autre circuit dans son livre des records

12/05/2021 à 13:24 CET

Lewis Hamilton a ajouté sa cinquième pole position de la saison au GP d’Arabie saoudite. Après le Brésil et le Qatar, le Britannique ajoute la troisième saison consécutive de la saison. Les Anglais ont une occasion en or de combler le fossé avec Max verstappen, qui partira troisième et mènera le championnat avec 8 points d’avance à deux courses de la fin.

Avec ce « pôle », Hamilton Il est le pilote de toute l’histoire de la Formule 1 avec le plus de pole positions (32 sur 36) sur différents circuits; il ne lui manque que New Delhi, Zandvoort, Istanbul et Magny-Cours.

Le champion, en quête de son huitième titre, a dominé les qualifications avec autorité, en réalisant le meilleur temps des trois manches et en ajoutant la 103e pole de sa carrière sportive. Hamilton n’a pas été le plus rapide en qualifications depuis le GP de Hongrie et ce résultat ajoute encore plus d’excitation à un Grand Prix qui pourrait être crucial pour l’issue du championnat du monde le plus serré de la dernière décennie.

3 – @LewisHamilton 🇬🇧, qui réalise sa meilleure séquence de la saison en pole position (3 : Brésil, Qatar et Arabie saoudite), est le pilote qui a ajouté le plus de circuits différents de l’histoire de la #F1 à partir de la pole position . Fleur # LewisHamilton 🖤 #ArabianGP # GPArabiaSaudí pic.twitter.com/lojlISmoOP – OptaJuan (@OptaJuan) 4 décembre 2021

Verstappen troisième

Le leader de la coupe du monde, Max verstappen, qui a tout pour remporter ce qui serait son premier titre, sortira à la troisième place. Les Hollandais il n’a gagné que trois Grand Prix des 23 qui est parti de la troisième position sur la grille, mais deux d’entre eux l’ont été cette saison : Emilie Romagne et Mexique.

Le Néerlandais a déjà un premier « ballon de match » pour le titre dans la course de F1 qui se déroule sur le nouveau circuit de Djeddah. De son côté, Hamilton, même vainqueur et en cas d’abandon de Verstappen, ne serait toujours pas mathématiquement champion en Arabie.