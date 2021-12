Hamilton : Max a fait un tour fantastique, nous n’avons pas pu rivaliser

Lewis Hamilton s’est vu refuser un triplé pour la première place lorsque son rival pour le titre Max Verstappen l’a battu en pole position pour l’épreuve de force décisive pour le titre en Formule 1 2021 au Grand Prix d’Abou Dhabi.

Après avoir dominé les qualifications en Arabie saoudite et avant cela au Qatar, un troisième d’affilée ne devait pas l’être. Hamilton partira de la deuxième place sur la grille.

Le pilote Red Bull a laissé son meilleur pour la fin, ce qui a laissé Hamilton à trois dixièmes de son dernier run en Q3, le tour de Verstappen était spécial et le champion du monde en titre le savait, il y avait aussi du respect : la paire se cognait le poing alors qu’ils échangeaient leurs places pour le Entretiens télévisés.

S’exprimant dans le parc au milieu de huées qui se sont finalement transformées en acclamations lors de l’interview, Hamilton a été gracieux lors de la défaite et a reconnu : « Max a fait un excellent tour et nous ne pouvions tout simplement pas rivaliser avec ce temps à la fin là-bas. C’était un tour fantastique de sa part.

Hamilton : Je suis toujours au premier rang, avec la différence de pneus et je suis reconnaissant de pouvoir voir où il est

Considérant ce qui est en jeu dans la course du siècle de F1 sur le circuit de Yas Marina demain soir, Hamilton était imperturbable : « Nous sommes en bonne position, j’aime à penser, avec nos pneus et j’espère que nous pourrons avoir une bonne course.

« Dans le premier tour de la Q3, j’ai perdu un peu de temps dans le dernier virage et le virage 5, mais mon dernier tour était agréable et propre, je ne pouvais tout simplement pas aller plus vite. Je ne sais pas si c’est la préparation des pneus ou quoi que ce soit, en termes de tour de piste, mais néanmoins, je n’ai pas pu battre ce temps donc il méritait la pole.

« Je suis toujours au premier rang, avec la différence de pneus et je suis reconnaissant de pouvoir voir où il se trouve, nous pouvons donc essayer de naviguer à partir de là », a ajouté Hamilton, faisant référence au fait que le Red Bull de Verstappen sera chaussé de Pneus tendres Pirelli pour le départ de la course.

Alors que les Red Bull se sont avérés avec des médiums pour la Q3, leur intention de commencer la course avec les pneus Pirelli à bande jaune, mais Verstappen a raté son set en faisant un deuxième tour inutile à la fin de la Q2.

Dans l’autre Mercedes, Valtteri Bottas s’est qualifié sixième pour sa dernière course avec Mercedes, un résultat décevant pour le Finlandais qui a été l’ailier de Hamilton dans le passé, mais est apparu AWOL samedi quand cela comptait.

Bottas : Avec différentes stratégies de pneus, ce sera une course intéressante

Le Finlandais n’était pas content après : « J’espérais plus, c’était une Quali délicate – une bonne Q1, une Q2 décente mais en Q3, je ne pouvais plus m’améliorer.

« Mes réglages étaient clairement plus axés sur la course que sur la qualification, donc à mesure que les niveaux d’adhérence augmentaient, je n’ai pas pu améliorer mes temps et j’ai atteint une limite. Je suis content de ma configuration pour demain, ce qui devrait la rendre passionnante.

« De plus, partir demain avec le pneu Medium ouvre différentes options stratégiques, nous pouvons être longs dans le premier relais si nous le voulons, mais sur le Soft, vous ne pouvez pas, donc ce sera une course intéressante.

Dans l’ensemble, ce n’est pas le meilleur résultat aujourd’hui, mais nous pouvons certainement nous rattraper demain, c’est parti », a ajouté Bottas.

Au classement du championnat avant la 22e et dernière manche de la saison, Hamilton et Verstappen sont à égalité de points au classement des pilotes tandis que Mercedes a pratiquement remporté son huitième titre consécutif avec une avance de 28 points dans la course au championnat des constructeurs.

Pour que Hamilton revendique sa huitième couronne de F1, sa septième en tant que pilote Mercedes, il doit battre Verstappen dans la course, rien de moins signifie que le Red Bull sera champion du fait qu’il a remporté une course de plus que Lewis, le score 9 à 8 en faveur de Max.

La scène scintillante de Yas Marina est prête pour un véritable scénario « le gagnant remporte tout » sur ce qui sera certainement un dimanche historique pour le sport.

21 batailles en moins, une à disputer 🤜🤛 Nous sommes à la fin d’une saison vraiment inoubliable La rivalité Verstappen-Hamilton restera sûrement l’une des plus talentueuses, emblématiques et féroces de l’histoire de la F1 🤩#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/3QeyI7ZbIL – Formule 1 (@F1) 11 décembre 2021