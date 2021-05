Hamilton: Max et moi sommes très, très durs mais justes

Les rivaux au titre de Formule 1 Lewis Hamilton et Max Verstappen ont participé aux trois courses du Grand Prix jusqu’à présent cette saison, tous deux s’attendant à ce que la course soit dure mais juste alors que la pression monte avant le Grand Prix d’Espagne de ce week-end.

La victoire de Hamilton au Portugal dimanche a porté à huit points l’avance du championnat des pilotes Mercedes sur le jeune néerlandais de Red Bull.

Dans un sport où de belles marges et de petites erreurs peuvent avoir de gros résultats, et avec un record de 23 courses programmées cette année, le septuple champion du monde a vu de nombreuses batailles à venir.

«Nous allons être fatigués l’un de l’autre à la fin j’imagine, ou marre de la course, car il y a tellement de courses», a plaisanté Hamilton.

La rivalité pourrait déborder avec tant d’enjeux, Hamilton de 36 ans poursuivant des records tandis que Verstappen, 23 ans, cherche une première couronne, mais le ton de dimanche est resté celui du respect mutuel.

«J’ai toujours pleinement confiance en Lewis pour que nous nous donnions toujours suffisamment d’espace», a déclaré Verstappen, qui a remporté une course et terminé deuxième deux fois.

«Je suis juste en faveur de cela», a déclaré Hamilton. «Je pense que c’est naturellement une question de respect et je pense que tous les deux (nous sommes) très, très durs mais justes et je pense que c’est ce qui fait de grands pilotes de course et de grands pilotes de course.

L’écart au sommet n’aurait été que de sept points mais pour Verstappen ayant un tour le plus rapide et un point bonus, supprimé pour avoir été trop large.

Hamilton, superlatif dimanche, a également commis une erreur – dérapant dans la deuxième course à Imola avant de se battre de la neuvième à la deuxième. Il a gagné contre toute attente lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn après que Verstappen, en pole, ait largement couru en le dépassant.

Verstappen a gagné à Imola, dépassant Hamilton dans le premier tour, et aurait peut-être pris la pole au Portugal à Valtteri Bottas de Mercedes, mais il est encore allé trop loin et a perdu le meilleur temps. Les deux ont commis des erreurs dimanche qui ont permis à l’autre de dépasser.

“Ce championnat reviendra à tous les marginaux et il est encore à un stade précoce”, a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner.

«Max fait descendre les roues de la voiture et c’est super, super serré entre nous. Nous sommes dans la troisième course, nous avons huit points de retard au classement des pilotes, ce n’est rien. Ce championnat va être un marathon plutôt qu’un sprint. »

Bien que Red Bull ait commencé la saison avec un avantage apparent en termes de performances, Mercedes mène les deux championnats et retrouve le type de forme auquel ses fans s’attendent.

“Je pense que nous avions une bonne voiture, la première fois que nous avons vraiment pu concourir pour la pole”, a déclaré le patron de l’équipe Toto Wolff. «Je ne l’aurais pas cru parce que je me fie aux probabilités et aux mathématiques.

«Je ne m’attendais pas à être en pole deux fois et à gagner deux courses. Ce n’est pas ce que mon cerveau m’aurait dit », a ajouté l’Autrichien. (Reportage par Alan Baldwin)