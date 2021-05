Hamilton: Max et Valtteri conduisent exceptionnellement bien

Cela pourrait bien être la poursuite de la décennie, Lewis Hamilton s’accrochant à Max Verstappen alors que le duo se disputait les honneurs au Grand Prix d’Espagne de dimanche 2021, l’homme Mercedes traquant le Red Bull pour gagner après un duel intrigant.

Un jour plus tôt, sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, Hamilton a atteint l’impressionnante centaine de pole positions et a été acclamée par tous, puis dans la course, il a de nouveau été magistral dans sa traque et sa traque éventuelle de Verstappen.

C’était une compétition intrigante dès le début alors que Hamilton poursuivait durement Verstappen, tour après tour, la Merc se glissait dans la zone DRS derrière la voiture bleue dans les deux premiers secteurs mais, quand cela importait, dans la ligne droite, Verstappen a réussi à réduire l’écart. sur une seconde, avec son rythme fulgurant à travers le complexe de chicane final, et priver Hamilton le mph supplémentaire de l’aile grande ouverte.

Finalement, une stratégie intelligente pour garder la voiture n ° 44 longtemps, puis deux arrêts a remporté la journée pour Mercedes et leur star, mais Hamilton, âgé de 36 ans, a été impressionné par son jeune rival: «Max conduit exceptionnellement bien, tout comme Valtteri . C’est si proche entre nous tous.

«C’est une période de temps où je dois être au mieux, week-end après week-end. Il va recevoir une livraison parfaite chaque week-end. Je ne pense pas que quiconque puisse faire ça, mais je vais essayer de me rapprocher le plus possible.

En d’autres termes, “ Still He Rises ” se poursuit sans relâche alors que le Britannique est capable de convoquer quelque chose de très spécial quand cela compte, comme il l’a fait cette saison pour contrer le formidable défi Verstappen-Red Bull.

Après la pole 100 samedi, les éloges étaient universels pour l’incroyable exploit sportif, avec des tweets comme le champion du monde de F1 1996 Damon Hill: «Vous réalisez que vous regardez l’une des personnes les plus talentueuses à avoir jamais marché sur Terre, ne le faites pas. tu? C’est vraiment un phénomène. Je ne peux que regarder avec admiration.

Hamilton était humble: «J’ai vu cela et j’ai ressenti tellement de gratitude envers Damon parce que je me souviens d’avoir grandi en regardant Damon et d’avoir, comme je le fais maintenant, tellement de respect pour lui.

«Je me souviens avoir soutenu pour lui en tant que Britannique, voulant qu’il réussisse même s’il n’avait pas une bonne voiture ou une bonne équipe. C’est vraiment humiliant de voir des gens que vous avez admirés, que vous avez regardés et dont vous avez grandi en s’inspirant – de leur faire dire des choses respectueuses et des choses positives comme ça.

«C’est un moment incroyable lorsque cela se produit», a déclaré le septuple champion du monde de F1.

L’ancien coéquipier de McLaren, Jenson Button, a également chanté ses louanges, qui a déclaré après avoir été témoin de la 98e victoire de Hamilton dimanche: «Ces dernières années, il n’a probablement pas eu la compétition que nous aurions aimé.

«Mais cette année, affrontez probablement le jeune talent le plus excitant et, pour moi, le pilote le plus naturellement doué du marché – et il l’a vraiment pris.

«Le pilote qui m’a le plus impressionné cette année – ce n’est pas vraiment Max Verstappen. C’est Lewis à cause de la façon dont il a géré cette pression de Max.

L’expert de Sky F1, Karun Chandhok, a fait écho à ce sentiment: «Dans des machines à peu près égales, le pilote fait alors cette dernière différence. Il a été exceptionnel cette année. Nous avons été très excités de voir Max et Red Bull dans le combat, mais Lewis est le gars qui a remporté trois courses sur quatre.

«Quand vous pensez qu’il a remporté sept championnats du monde, il a de l’argent, il a tout dans la vie… et il est toujours capable de trouver la motivation pour trouver ce huitième rapport et continuer. C’est super impressionnant à voir », a ajouté Chandhok.

Avec la poussière retombée sur la course en Espagne, le constat inquiétant de la réalité pour les rivaux de Hamilton est qu’après quatre courses, il mène le classement du championnat des pilotes de F1 2021 de 14 points déjà et trois victoires en quatre courses, ce qui correspond au type de début de saison qu’il a apprécié. en 2014, 2015 et l’année dernière.