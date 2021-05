Hamilton mène Bottas alors que Red Bull lutte

Lewis Hamilton a signé le meilleur temps du week-end du Grand Prix d’Espagne jusqu’à présent en FP2, avec le pilote Mercedes plus d’un dixième d’avance sur son coéquipier Valtteri Bottas.

Charles Leclerc était un troisième impressionnant pour Ferrari, tandis que le rival du championnat de Hamilton, Max Verstappen, n’était assez rapide que pour le neuvième.

Les trois premiers ont commencé la séance sur le pneu moyen et ont rapidement échangé des temps, Bottas étant le premier à aller plus vite que le meilleur temps de FP1, avec un 1.18.419.

Il y a eu une brève voiture de sécurité virtuelle peu de temps après, alors que les commissaires ont récupéré un petit morceau de la carrosserie de Carlos Sainz, le pilote Ferrari retournant aux stands en conséquence.

Passage aux pneus tendres avec un peu moins de 40 minutes de la session restante et les deux pilotes Mercedes se sont améliorés. Hamilton a été le plus rapide après ses premiers essais avec un 1.18.170.

Leclerc a grimpé en troisième position après son premier tour en pneu souple, à moins de deux dixièmes de Hamilton, le pilote alpin Esteban Ocon plongeant également sous la barre des 1,18,500 pour prendre la quatrième place.

La tentative de tour en vol de Verstappen sur les softs n’était pas si impressionnante que le Néerlandais a couru large dans le secteur trois et a abandonné son tour après avoir attrapé le bord du gravier.

Ce piège à gravier est ÉNORME 🔭😮 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/WG6E2S4iHS – Formule 1 (@ F1) 7 mai 2021

À la fin de la séance, l’accent a été mis sur les courses à forte consommation de carburant et la course de dimanche, les équipes optant pour des pneus souples à rayures rouges ou des médiums à rayures jaunes.

Le meilleur temps de Hamilton en 1.18.170 était donc assez bon pour le voir en tête de la séance, avec Bottas un dixième de retour.

Leclerc a terminé troisième, avec le duo alpin Ocon et Fernando Alonso quatrième et cinquième, une autre belle performance pour l’équipe d’Enstone.

Pierre Gasly a terminé sixième, légèrement devant son coéquipier d’AlphaTauri Yuki Tsunoda, tandis que Sainz était huitième.

Verstappen et Sergio Perez ont complété le top 10, même s’il ne semble pas que leurs temps de la une des journaux soient représentatifs du rythme du Red Bull avant une importante qualification samedi.

Sebastian Vettel a terminé 11e, devant Lando Norris, Antonio Giovinazzi et son coéquipier Lance Stroll, avec Daniel Ricciardo 15e.

Kimi Raikkonen a terminé 16e, avec le duo Williams George Russell et Nicholas Latifi 17e et 18e, tandis que la combinaison Haas de Mick Schumacher et Nikita Mazepin a complété le peloton.