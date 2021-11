Hamilton met le drapeau Progress Pride sur son casque pour le Grand Prix du Qatar · .

Lewis Hamilton a remplacé son casque habituel par un autre incorporant le drapeau Progress Pride pour le Grand Prix du Qatar de ce week-end.

Le casque du Grand Prix du Qatar 2021 de Lewis Hamilton

Le casque de Hamilton présente une version du drapeau arc-en-ciel LGBTQ+ familier qui incorpore des rayures noires, brunes et autres dans un arrangement en chevron. Le design a été créé par Daniel Quasar en 2018 et nommé drapeau Progress Pride.

En plus des couleurs LGBTQ+ représentant les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, homosexuels et autres, le drapeau Progress Pride comprend des couleurs reflétant les groupes marginalisés, notamment les personnes de couleur, la communauté trans et les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Le triangle jaune et le cercle violet, qui ont été ajoutés au dessin cette année, représentent les personnes intersexes.

Hier, Hamilton a déclaré que la Formule 1 et d’autres sports étaient « devoirs » de souligner les préoccupations en matière de droits de l’homme dans les pays qu’ils visitent. « Ces endroits ont besoin d’un examen minutieux », a déclaré Hamilton. « Il faut que les médias parlent de ces choses. L’égalité des droits est un problème grave.

Le Qatar a des lois anti-LGBTQ+ strictes et les relations homosexuelles peuvent être punies d’emprisonnement. Le pays accueillera la Coupe du monde de football de la FIFA l’année prochaine et a annoncé l’année dernière qu’il autoriserait l’affichage de drapeaux arc-en-ciel dans ses stades.

