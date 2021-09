Hamilton minimise le gaspillage de l’avantage de la Russie

Lewis Hamilton a minimisé les discussions selon lesquelles Mercedes gaspillerait une occasion parfaite de prendre de gros points à Max Verstappen au Grand Prix de Russie.

Avec Verstappen prêt à commencer la course de Sotchi à partir de la 20e place sur la grille, le pilote Red Bull a infligé des pénalités de grille pour avoir adopté un quatrième système hybride pour la saison, Hamilton avait un objectif ouvert pour décrocher la pole position.

Mais une petite erreur en qualifications, où il a heurté le mur, l’a vu aligner P4 sur la grille. Il a semblé pendant un certain temps que Hamilton devrait se contenter de la deuxième place sans une averse tardive et l’appel précoce du Britannique aux stands pour les pneus intermédiaires.

Il a remporté la victoire, son 100e en Formule 1, et les 25 points.

Mais avec Mercedes incapable de faire passer Valtteri Bottas devant Verstappen, malgré le départ du Finlandais quatre places plus haut sur la grille, le pilote Red Bull a réussi à réaliser une récupération épique alors qu’il s’élançait vers la deuxième place.

L’écart entre les protagonistes du titre n’est que de deux points en faveur de Hamilton.

Cela aurait pu être une autre histoire si Mercedes avait réussi à s’emparer du 1-2 à Sotchi, mais aussi à Monza, les deux pistes Mercedes devaient avoir un énorme avantage sur Red Bull.

“Regardez, ce ne sont pas seulement les deux courses, il y a eu beaucoup de courses où nous n’avons pas maximisé, en équipe, collectivement, les deux pilotes et tout le monde mais nous sommes toujours en lutte et nous pouvons continuer à nous améliorer”, a-t-il déclaré. .

“Il y a certainement des choses que nous allons essayer de faire mieux pour aller de l’avant, mais nous n’abandonnerons tout simplement pas, nous continuerons d’essayer, de continuer à pousser, de garder espoir et de faire le travail.”

Mercedes, cependant, n’est pas la seule à avoir perdu des opportunités cette saison, Verstappen a pris sa retraite alors qu’il menait à Abu Dhabi, puis s’est écrasé sur les courses britannique, hongroise et italienne.

Avec plus d’abandons que Hamilton, mais aussi plus de victoires en course, l’élan dans la course au titre de cette année a oscillé entre les deux protagonistes.

Hamilton estime qu’il continuera à le faire jusqu’au dernier drapeau à damier du championnat.

“Eh bien, sans aucun doute, ça va être difficile”, a-t-il déclaré.

« Je pense que pendant les deux tiers de la saison jusqu’à présent, ils ont eu l’avantage. Cependant, cela a évidemment été difficile avec toutes sortes de choses, des balles courbes envoyées à nous deux et à nos équipes.

Il y a encore tout à jouer dans ces prochaines courses. Je pense qu’ils ont un bon ensemble de circuits à venir et j’anticipe ou je continue d’être très proche entre nous. Il faut juste espérer de bonnes courses.

