“ Hamilton n’a pas enfreint les règles en inversant ” ne devrait pas être une histoire · .

L’erreur de jugement de Lewis Hamilton à Tosa lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne le week-end dernier, qui a laissé sa Mercedes brièvement bloquée dans un bac à graviers, a semblé être un moment décisif de la course.

Remarquablement, il s’en est tiré, et il n’avait même pas besoin d’un maréchal du Nürburgring entreprenant qui se présente avec une grue. Mais, tout comme lors de cette fameuse occasion en 2007, quelques personnes l’ont mal pris.

Alors que le W12 glissait jusqu’au bord du piège, ses roues bloquées, Hamilton a fait une dernière tentative désespérée pour récupérer la situation avec une perte de temps minimale. Il a tourné la roue vers la gauche, a relâché le frein et a poignardé l’accélérateur. Peut-être que la Mercedes se précipiterait à gauche sur la route d’accès pavée et qu’il pourrait s’échapper rapidement?

Il ne pouvait pas. Le W12 a simplement fait un bond en avant dans la barrière, cassant son aile avant. Une dernière insulte.

Le seul moyen de sortir de cette situation était maintenant d’engager la marche arrière. Les voitures de Formule 1 sont tenues par les règles d’en être équipées, précisément pour faciliter leur récupération dans ce genre de situation.

Cependant, les pilotes ont rarement lieu d’utiliser la marche arrière et le champion du monde a mis 11 secondes pour l’engager. (C’est encore mieux que Jimmie Johnson a réussi dans la course IndyCar d’hier.)

Alors que Hamilton rampait en arrière hors du bac à gravier, son ingénieur de course Pete Bonnington l’a informé à la radio des pilotes qui approchaient de la scène, pour l’aider à rejoindre la piste en toute sécurité:

BonningtonOkay Lewis nous a fait savoir si vous bougez, d’accord.BonningtonSo Alonso approche, puis Mazepin.BonningtonSo vous avez Sainz, Gasly puis Vettel.BonningtonSo Ricciardo voiture qui approche.BonningtonHamilton rejoint la piste

Alors boîte, boîte.

De sortir de la piste à la rejoindre – en arrière – a pris Hamilton près d’une minute. Sa race était sûrement ruinée. Pourtant, ce n’était pas le cas: par pure chance, une chute dans le tour suivant a provoqué un drapeau rouge, ce qui signifie qu’il a récupéré son tour perdu.

Hamilton a laissé la grue supporter la pression en 2007 De manière assez prévisible pour tout drame impliquant Hamilton, une teinte et des cris se sont élevés dans certains coins des médias sociaux selon lesquels il devait avoir enfreint les règles d’une manière ou d’une autre. La possibilité que le retour sur la piste soit illégal a été saisie par quelques-uns.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a dû expliquer certains appels douteux lors des dernières courses. La décision de ne pas enquêter sur Hamilton pour avoir engagé la marche arrière n’en faisait pas partie.

«En revenant du bac à gravier jusqu’au bord du circuit, en écoutant la radio de Lewis entre lui et son équipe, ils l’ont absolument conseillé tout au long du parcours. [he] était, donc dans cette circonstance particulière, je n’envisagerais pas de rapporter cela aux stewards », a-t-il expliqué.

Ma première réaction au tollé des médias sociaux au sujet du retour de Hamilton sur la piste a été un coup d’œil. Son succès a engendré beaucoup de ressentiment, et nul doute que certains ont été déçus de le voir rebondir d’une erreur quasi terminale pour décrocher la deuxième place et conserver la tête du championnat.

Malheureusement, il en existe quelques-uns dont la haine pathologique de Hamilton rend chaque tour impuni pour un grief imaginaire une parodie.

Mais peut-être que cela seul n’explique pas pourquoi tant de gens croyaient à tort qu’il avait transgressé.

Le livre de règles de la Formule 1 est un travail dense. Les règlements sportifs à eux seuls – sans parler des règles techniques, du nouveau règlement financier pour 2021 et du code sportif international global – comptent plus de 42 000 mots. Au cours des 15 saisons de Hamilton dans le sport, leur durée a plus que doublé.

Même cela ne suffit apparemment pas. Les récentes lignes sur les limites de la piste ont tourné autour des règles supplémentaires fournies par le directeur de course au début de chaque week-end de course.

Un sport aussi compliqué que la Formule 1, dans lequel les concurrents construisent des machines de course uniques et les déchaînent sur un circuit différent chaque week-end de course, ne sera jamais aussi simple à réglementer que, par exemple, le football. Néanmoins, la densité de la réglementation rend certains aspects de la concurrence difficiles à suivre.

Les fans se sont habitués à voir les conducteurs pénalisés pour des violations apparemment arbitraires. Dans la même course, Sergio Perez a été sanctionné pour avoir dépassé des voitures pendant une période de Safety Car tandis que Kimi Raikkonen a été pénalisé pour ne pas avoir dépassé des voitures dans une autre phase de la course alors que la Safety Car était en piste. Même les stewards ont dû admettre que c’était une «contradiction».

En qualifications, Lando Norris a perdu un troisième potentiel sur la grille car il s’est écarté de la ligne blanche à un coin. Ce soir-là, j’ai perdu le compte des différentes captures d’écran que j’ai vu des fans discuter sur les réseaux sociaux montrant d’autres pilotes traversant les lignes dans d’autres virages, sans voir leurs temps au tour supprimés.

Ces pilotes sont restés impunis parce que différentes limites de piste étaient en vigueur dans ces virages. Mais si les fans les plus dévoués comprendront ces bizarreries des règles, elles ne sont guère intuitives.

Donc, à la réflexion, je peux comprendre comment un fan occasionnel pourrait se demander si Hamilton avait enfreint une règle obscure sans nécessairement l’avoir pour lui. Après tout, il y a cinq ans, il a été réprimandé pour avoir autorisé sa voiture à reculer dans les stands, où l’utilisation de la marche arrière est illégale.

Lorsque la F1 exige que les voitures aient une marche arrière, il devrait être évident qu’un pilote n’enfreint pas automatiquement les règles en l’utilisant. Ce n’est pas seulement un cas de préjugés des fans envers un certain conducteur ou de les éduquer sur les règles, c’est aussi une question de complexité des règlements.

Les règles de la Formule 1 ne seront jamais simples, mais elles pourraient certainement être plus simples. Ou du moins faire rectifier leurs contradictions les plus flagrantes.

Au lieu de cela, le sport a l’intention d’augmenter encore la complexité, en introduisant de nouveaux formats de course pour différents week-ends.

