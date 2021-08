Hamilton n’arrêtait pas de dire à Mercedes qu’il était “sec, sec, sec”

Lewis Hamilton a fait confiance aux prévisions météorologiques de Mercedes, lui laissant le seul pilote à s’aligner sur la grille pour le redémarrage du Grand Prix de Hongrie.

Le Grand Prix de Hongrie de dimanche a connu un départ chaotique sur le mouillé alors que Valtteri Bottas a mal freiné dans le virage 1 et a provoqué un accident impliquant plusieurs voitures.

Le contrôle de course a signalé la course avec seulement 15 pilotes prenant le redémarrage.

Mais alors que Hamilton menait le peloton pour le tour de formation sur un Hungaroring sec, le poleman s’est retrouvé seul sur la grille alors que les 14 autres ont tous plongé dans les stands pour échanger leurs pneus intermédiaires contre des slicks.

Hamilton a pris le redémarrage avec le reste à partir de la voie des stands.

Il a été contraint de stopper ce tour car la piste était trop sèche pour les intermédiaires, le faisant passer du 1er au dernier.

Il a expliqué que Mercedes croyait que la pluie reviendrait.

“Je disais à l’équipe comment se passait la piste pendant le tour, mais ils ont dit que la pluie arrivait quand nous sommes montés dans la voiture et je pensais qu’ils avaient d’autres informations”, a-t-il déclaré.

“J’ai vu tout le monde plonger, mais de toute façon.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il ne savait pas s’il était autorisé à s’arrêter dans le tour de formation, le champion du monde en titre a expliqué : « Oui, je sais que nous pouvons s’arrêter.

“Évidemment, nous avons tous commencé sur les inters et j’ai essayé, juste pendant le tour de formation, de donner des informations à l’équipe.

« C’était sec dans tous les coins et je n’arrêtais pas de leur dire : sec, sec, sec et ils ont dit de rester dehors.

« Je ne comprends pas vraiment, mais je suis sûr que c’est le comble… définitivement une erreur de notre part, mais nous gagnons et perdons en équipe et nous portons le fardeau des erreurs ensemble et nous continuons à nous battre.

“L’équipe a fait un travail incroyable avec la stratégie, avec les arrêts aux stands et je devais juste faire en sorte que ça marche là-bas, donc c’était une discussion plate pendant toute la course et très, très difficile avec les températures des pneus et cela mais néanmoins j’ai apprécié ça . “

Hamilton a récupéré pour terminer troisième mais pourrait encore être promu P2 car le résultat de Sebastian Vettel est provisoire sur la base d’un appel d’Aston Martin pour une violation de carburant.